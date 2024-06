Fotbalové okresní soutěži mužů na Rokycansku opět nepřálo počasí. Odloženy musely být s předstihem dva zápasy (Příkosice B - Lhota pod Radčem a Dobřív B versus Břasy B), ale ty realizované odtajnily postupový rébus!

Rezerva Spartaku (v zeleném) neuspěla na horké půdě v Němčovicích. | Foto: Jiřina Vašková

Němčovice - Strašice B 6:3 (3:2). Dukla se s podporou vynikající fanouškovské základny favorita nebála. Přestože podmínky nebyly před výkopem ideální (rozmáčený trávník s loužemi), chtěli hlavně hosté nastoupit. A brzy vedli zásluhou zkušeného Pospíšila. Chvíli na to však Vávra po zaváhání obránců Spartaku srovnal na 1:1. Cimbota ve 13. minutě parádně zatočil přímý kop do sítě a na 3:1 pro domácí zvyšoval Chvojka. Až před odchodem do kabin Strašice kontrovaly Hahnerem.

Vodní bitva pokračovala po obrátce. Další trestný kop znovu proměnil Cimbota v gólový zápis a o drama se vzápětí postaral Planeta snížením na 4:3. Jenže Němčovice disponují nestárnoucím Chvojkou, který nejprve proměnil brejk a v posledních vteřinách završil hattrick.

Volduchy B - Zbiroh B 3:3 (1:2). Po kanonádě žáků (7:0 s Chrástem) byli fanoušci nažhaveni i na konfrontaci záložních družstev dospělých. Jejich euforii přibrzdil už v sedmé minutě Razím, ale Mertil brzy vyrovnal. Zbiroh měl však znovu navrch, když se prosadil nestárnoucí Pražský. Po změně stran Zlatohlávek zařídil stav 2:2, hostující Keller si pak dal vlastní branku, jenže tři body Volduchy B nebraly. V 76. minutě zařídil Hrabák remízu.

Mirošov B - Březina 3:4 (0:2). Lídr cestoval za jižany a v první půli se prosadil zásluhou Klementa i Yermakova. Rovněž po přestávce to vypadalo na jasnou záležitost AFK, když do černého pálili Drapák a znovu Klement. Mirošovští ale v koncovce zvedli hlavy a mohutně dotahovali. Jiří Hrabák, Tomáš Beránek a Dolák se dostali na dostřel, jenže času už bylo málo.

Vedoucí AFK Březina nasbírala 38 bodů a chystá se na návrat do přeboru. Druhé jsou zatím Němčovice s 30 a třetí Strašice B s 29 body (mají odložený zápas s Volduchy B ve středu 5. června k dobru).