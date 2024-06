Dokonale vyšlo finále fotbalového okresního přeboru žáků na Rokycansku. V přímém souboji o prvenství si to rozdaly naděje Volduch a Holoubkov. Odpovídala tomu báječná divácká kulisa, neboť tribuna pod proslulou pergolou a stánkem s občerstvením byla zcela zaplněná.

Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. | Foto: se svolením Michala Straky

Zpravodajská povinnost velí připomenout výsledky dvou předehrávek v týdnu (Mirošov – Radnice 4:2, Příkosice – Chrást 1:0). O víkendu byl odložen zápas Strašice – Břasy (na středu 19. 6.) a Zbiroh si poradil s Mýtem poměrem 4:1. Ale pojďme se už věnovat šlágru.

Volduchy – Holoubkov 3:1 (3:1). V ochozech 150 natěšených diváků, na ploše motivovaná družstva i trojice rozhodčích! Takové bylo aranžmá nedělního střetnutí, do něhož vstoupili lépe domácí. Ve 2. minutě otevřel skóre Pflégr a deset minut na to se nemýlil bomber Denis Kratochvíl. Holoubkovští reagovali Denisovem, jenže před odchodem do kabin se znovu prosadil Kratochvíl a Volduchy se topily ve vlnách nadšení.

1/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 2/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 3/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 4/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 5/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 6/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 7/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 8/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 9/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 10/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků. 11/11 Zdroj: se svolením Michala Straky Finále žákovského okresního přeboru v kopané přilákalo bezmála dvě stovky fanoušků.

Po zahájení druhé půle střídal zraněného rozhodčího jeho kolega z pomezní čáry a až do 80. minuty pečlivě sledoval a vyhodnocoval všechny herní situace. Hosté chtěli nepříznivý stav otočit, jenže neprostupná obrana TJ byla proti. Na stavu 3:1 se tedy nic nezměnilo a lídr měl důvod k jásotu. Kapitán Skopový převzal trofej, pořízenou OFS Rokycany a osmnáctičlenný kádr i jejich příznivci odšpuntovali mohutnou oslavu! Podívejme se na sestavy:

Volduchy: Čech – Lukeš, Sýkora, Skopový, Aubrecht, Pflégr, Pacák, Černý, T. Olszewski, D. Kratochvíl, Koch, M. Kratochvíl, Svoboda, Jindřich, J. Olszewski, Zatloukal, Tomášek, Melichar.

Holoubkov: Šmíd – Straka, Varmuža, Denisov, Šlegel, Nawrocki, Novák, Balej, Schwarz, Blecha, Švarc, Kaba, Karlík, Ježek, Dragoun.

I. B třída: Béčko Rokycan skolilo Chrást a slaví postup do vyšší soutěže

Sláva vítězům, čest poraženým. Bylo by nespravedlivé, abychom nevyzdvihli i šikuly z Holoubkova. Mají za sebou skvělou sezonu (zatím se třinácti výhrami a dvěma remízami i porážkami), jenže narazili na jaře bezchybné Volduchy.