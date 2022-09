Hřebenáři šli brzy do vedení po dalekonosné střele Černého. "Byla to první střela na bránu. Míč se těsně přede mnou svezl po mokrém trávníku. Dost jsem to podcenil," popsal Krákora obdrženou branku. V páté minutě však hosté srovnali z penalty po ruce domácího Melky. Ve 33. minutě šli domácí naposledy do trháku zásluhou Zlatohlávka, po velké hrubce Lhoty v rozehrávce. Bláznivý konec poločasu si podmanil Krákora, když zmařil minimálně dvě tisíciprocentní šance Aubrechta nebo Černého. Díky němu se šlo do kabin za stavu 2:1.

Druhý poločas byl pro hosty snový. V úvodní minutě srovnal skóre Lukáš Janota, hráč se zkušenostmi z republikových soutěží mládeže Rokycan. V 57. minutě poslal hosty do vedení Bezděk po centru z levé strany. V 62. minutě byl v pokutovém území Lhoty sražen Aubrecht. Míč na puntík si postavil Basl, své zakončení umístil do ideální výšky po pravé straně Krákory, tam však byla jeho reflexní pravačka, která vytáhla míč na břevno. "Byl v tom i kus štěstí. Penalta byla dobře kopnutá, mně se naštěstí podařilo vystihnout stranu. Po odrazu od břevna mi navíc míč padl přímo do rukavic," vrací se jedenatřicetiletý brankář ke klíčovému momentu utkání. Zbylé šance domácí rezervy už Krákora bez problémů pokryl, jeho spoluhráči už nadějné brejkové situace do branky nedotáhly. "Musím poděkovat celému týmu, jak zápas odjezdili po zadku. Když jsem vychytal nějakou šanci, tak jsme skvělé ubránili následné rohové kopy. Hlavně naši zkušení stopeři hráli jako za mladých časů," chválil Krákora dvojici Roman Jurina a Jiří "Mareček" Drábek, kterým je dohromady úctyhodných 102 let!

Borci z pod Radče si tak připsali první cenné body z těžké půdy Volduch. Další šanci budou mít v sobotu odpoledne doma proti rezervě Mirošova.