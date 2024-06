Záloha FC Rokycany rozdrtila Dýšinu, postup je na dosah

Ve skupině C fotbalové 1. B třídy Plzeňského kraje se vyjasňuje. O pádu Mýta B do okresního přeboru Rokycanska je jasno, ale postupové razítko do 1. A třídy drží v rukou Rokycany B. Počínali si v dohrávce zkušeně a nedělní loučení v Husových sadeh by mělo být formalitou.