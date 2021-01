„Čekáme, kdy nám dovolí trénovat aspoň ve skupinkách. Pro všechny týmy je to ale stejné,“ říká kozlovický trenér Vlastimil Chytrý a zároveň - jako hráčský agent - avizuje příchod exotických posil.

Co se přípravy týče, bude podle trenéra nyní záležet hlavně na individuálním přístupu hráčů. Ten by mohl rozhodnout o tom, kdo po nepříliš vydařeném podzimu bude dostávat šanci na jaře.

„Hráči teď od nás mají vše nachystané – běhy a posilovací cviky. Začínáme ale až 14. března, takže to pro nás v podstatě není až taková komplikace, protože zimní přestávka je dlouhá,“ uvědomuje si kouč divizního celku.

Bratr reprezentačního asistenta Jiřího Chytrého využil dobrých vazeb na třetiligovou Kroměříž, kde sám dříve působil jako hráč i jako trenér. Do přípravy se tak s Kozly zapojí ofenzivně laděný Josef Zapletal a záložník Daniel Chytil. Oba bývalí hráči Hanácké Slavie působili naposledy v Kvasicích. Šanci by mohl dostat i David Ondroušek z Bystřice pod Hostýnem.

„Hlavně se nám ale po zranění a operaci křížového vazu vrací stoper David Kostka. Asi největším návratem je pro nás Michal Šrom,“ zmínil Vlastimil Chytrý. Bývalý elitní třetiligový křídelník se do hry vrátí po roce a půl, nyní už se naplno může připravovat.

Mladíci z Chile

Velmi zajímavé pak budou dva zimní příchody do FK Kozlovice. Vlastimil Chytrý má coby hráčský agent zajímavé kontakty, na Hanou by tak brzo měli dorazit dva mladí hráči z Chile.

„Pořád mi volají agenti z ciziny a nabízí hráče, většinou spoustu Brazilců. Ty jsem tady moc nechtěl. Ale hráči z dorosteneckých lig v Chile už se nějakým způsobem začali prosazovat na Slovensku a v Německu. Chci se na ně podívat u nás,“ nastínil Vlastimil Chytrý.

V praxi by se tak talentovaní mladíci z Chile měli na půl roku ukázat v divizních Kozlovicích, odkud se v ideálním případě posunou do vyšších soutěží. „Oba už naskakovali v Chile i v juniorce a chtěli by se dostat k nám do České republiky,“ doplnil Chytrý.

Situace je teď ale směrem k podobným transakcím a přesunům z Jižní Ameriky pochopitelně složitější. Chilané tak zatím odkládají svůj přílet.

Nakoupené letenky

„Měli přiletět 15. ledna, letenky už mají koupené, veškerá povolení jsou vyřízená. Teď jen čekají, kdy můžeme začít trénovat,“ vysvětlil kozlovický trenér.

U Přerova už nadále nebudou působit hráči, kteří byli v Kozlovicích na hostování. Brankář Jiří Zbořil se vrací do Nových Sadů, Sedrik Řehák do Pardubic a Daniel Řezník do Vyškova. Křídelník tmavé pleti Stephen Osei Hwedieh si hledá nové angažmá.