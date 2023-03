1/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 2/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 3/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 4/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 5/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 6/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 7/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 8/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 9/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 10/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 11/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 12/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 13/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 14/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 15/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 16/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 17/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 18/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 19/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 20/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 21/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 22/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 23/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 24/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 25/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 26/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 27/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 28/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 29/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 30/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 31/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 32/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 33/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 34/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 35/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 36/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 37/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 38/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 39/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 40/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 41/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 42/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 43/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 44/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 45/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 46/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 47/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 48/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 49/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 50/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 51/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 52/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 53/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 54/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 55/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 56/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 57/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 58/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. 59/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1.

Ten nebyl spokojený s některými verdikty sudího Klátila, obzvlášť pak s odpískáním pokutového kopu, který byl – alespoň dle jeho slov – v kontextu s předchozími zákroky domácích borců velmi přísný. „Hráli jsme dobře, vstřelili jsme gól, pak jsme měli kopat podle mě tři penalty. Nakonec proti nám písknou v nastaveném čase pokutový kop, který nebyl větší než ty předchozí. Pak tam po zápase lítaly emoce ze všech stran,“ řekl trenér Radek Vodrážka.

Když pracují nervy. Obě strany incident mrzí, vysokým trestům se ale nevyhnou

Právě z úst Radka Vodrážky po úspěšné exekuci ´desítky´ v podání kapitána Vladimíra Uhera padaly vodopády nadávek, které vše nastartovaly. „Stydím se sám za sebe. Dostanu nejspíše několikaměsíční flastr a velkou pokutu. Mrzí mě hlavně, že je v tom ještě zamotaný můj syn, jemuž do zápisu napsali věci, které neudělal. Mrzí mě to, protože to přehlušilo celý náš výkon,“ posteskl si.

Zdroj: SK Otava Katovice

A Radek Vodrážka už zná za svoje běsnění trest. Disciplinární komise Řídící komise FAČR pro Čechy mu na středečním zasedání udělila stopku na šest soutěžních zápasů, ve kterých nesmí na střídačku, zkušený kouč navíc vyfasoval poměrně tučnou pokutu 8000 Kč.

Rozhodnutí DK Řídící komise Čechy - Radek Vodrážka.Zdroj: www.fotbal.cz

Vysoký trest schytal také jeho syn, dvaadvacetiletý fotbalista Jan Vodrážka, který podle vlastních slov odtáhl soupeře za dres s cílem vytvoření co největšího prostoru kolem svého táty Radka, jenž je po operaci krční páteře a jakékoliv případné fyzické napadení by pro něj mohlo mít velice vážné následky.

FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň 1:1.Zdroj: Jan Škrle

Rozhodčí Klátil ale do zápisu napsal jiná slova. A sice, že Jan Vodrážka několikrát pěstí udeřil hráče domácích Tomáše Janocha do oblasti hlavy a krku. „Naprosto se distancuji a odmítám jakékoliv tvrzení o tom, že jsem někoho udeřil,“ hájil se v osobním prohlášení. „Zaprvé: na videu (ze kterého rozhodčí popisoval situaci) nic takového vidět není, jelikož se prostě nic takového nestalo. A především mi to potvrdil také údajně napadený Tomáš Janoch z Katovic. Tomáše jsem kontaktoval hned druhý den se stejnými informacemi, které jsem napsal a prosbou o potvrzení,“ pokračoval fotbalista Petřína.

Rozhodnutí DK Řídící komise Čechy - Jan Vodrážka.Zdroj: www.fotbal.cz

A ptáte se na odpověď Tomáše Janocha? „Čau Honzo, díky za zprávu. Za mě se nic hrozného nestalo, ty pěsti jsou kravina a bylo to tak, jak píšeš. Škoda, jak to nakonec dopadlo, hlavně, že se nestalo nic horšího“. I přesto také Jan Vodrážka dostal trest na šest soutěžních utkání. Katovický Jan Chylík, který podle zápisu povalil Jana Vodrážku na zem, bude pak svému mančaftu chybět tři zápasy.

Mimochodem: Komise rozhodčích FAČR pro Čechy uvedla, že rozhodčí Klátil penaltu pro domácí nařídil chybně. A nebyl to jediný prohřešek sudích.

Zdroj: www.fotbal.cz

OHLASY Z DIVIZE: Bitvu Petřína okořenila šarvátka, kouč si sypal popel na hlavu