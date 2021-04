Ano, za vším je nejspíš jeho loňský přestup z Karviné do plzeňské Viktorie. Z týmu bojujícího o záchranu do klubu z české špičky. I když ten letos trochu zaostává za očekáváním, Ba Loua je na západě Čech spokojený.

„Plzeň je skvělé město s velmi přátelskými lidmi. Jsem tu rád. Na klubu je znát, že to je velký tým. Hrát zde je čest,“ vyznal se celým jménem Adriel D'Avila Ba Loua v nedávném rozhovoru pro klubový bulletin Viktorián.

A zřejmě i to se odráží na jeho produktivitě. V posledních dvou zápasech v minulém týdnu se zapsal mezi střelce. Nejprve ve středu pojistil vítězství 2:0 nad Zlínem, v sobotu pak dal vedoucí gól Viktorie při remíze 1:1 s Jabloncem.

A dotazy ohledně zlepšené produktivity záložníka z Pobřeží slonoviny pak zodpovídal na online tiskové konferenci i slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa. „Proto jsme ho brali,“ pousmál se trenér Viktorie.

Ba Loua hraje českou ligu od léta 2018, kdy přišel z dánského Vejle BK do Karviné, ale v jejím dresu vstřelil za dvě sezony jen tři góly.

V Plzni jich má za necelý rok na kontě pět, k tomu přidal šest asistencí.

„Je super, že Baly udělal takový progres. Jednak je to jeho kvalitou. Ale taky hraje s lepšími spoluhráči, v ofenzivním mančaftu,“ připomněl Adrian Guľa, že na statistikách Ba Louy mají podíl i spoluhráči. Třeba proti Zlínu mu předložil Káčer míč před prázdnou branku.

„Jo, to byl pro mě dárek od Mira,“ usmíval se pak Ba Loua, teď v sobotu mu zase nezištně přihrával mladý Šulc. „Chtěl jsem mu to dát tak, aby mohl střílet z první nebo přihrávat před bránu,“ vysvětloval Pavel Šulc svůj záměr. „Jsem rád, že to takhle trefil,“ potěšilo i jeho.

Trenér Viktorie však připustil, že má na Ba Louu ještě vyšší nároky. „Vím, že je to v uvozovkách jeho rekordní sezona, ale tím se nesmí uspokojit, musí zůstat hladový. Myslím, že má na to, aby byl ještě produktivnější, za mě je pět gólů na křídelníka pořád málo,“ říkal Adrian Guľa po remízovém utkání s Jabloncem.

Překvapil i tím, že hbitého záložníka stáhl už po hodině hry. „Bylo tam třeba dostat čerstvou sílu. I když si předtím s Faltou prohodili strany, nedařilo se nám zachytávat útoky soupeře,“ vysvětloval potom kouč Guľa svůj záměr, který se málem vyplatil.

Chvilku poté se řítil právě střídající Mihálik ve dvojici s Faltou sám na jediného obránce Jablonce, jenže ten jeho přihrávku zblokoval.

„Takové situace musíme vyřešit lépe,“ dodal Guľa.

A ještě se vrátil k Ba Louovi. „Je třeba si uvědomit, že on ještě nikdy nezažil takové vytížení, že by hrál dva zápasy za týden. Takže za jeho střídáním byla i fyzička,“ doplnil slovenský kouč Viktorie.

Však Ba Louovi také chvilku trvalo, než si získal pevné místo v základní sestavě Viktorie. Zpočátku chodil na hřiště spíš jako střídající hráč, ale hned v premiéře se zapsal mezi střelce. První gól v plzeňském dresu dal loni 21. srpna Opavě (3:1) po dvou minutách pobytu na hřišti.

„Věřím, že mi ke gólu pomohl Bůh,“ říkal Ba Loua po úspěšné premiéře pro klubový web. „Jsem křesťan a všechno, co se děje, je božským přáním. Chtěl, abych ten gól dal,“ vykládal dál.

O své víře se Ba Loua rozpovídal i v nedávném rozhovoru pro klubový bulletin. „Modlení mi hodně pomáhá. Říkám si, že je prostě nějaká větší síla, která ovládá věci,“ vyznal se Ba Loua, který se na podzim trefil i na hřišti Bohemians 1905 při výhře 4:1 a doma při kanonádě proti Teplicím (7:0). A právě tam hrají viktoriáni zítra.