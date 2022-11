"Zvládli jsme výborně úvod první půle a vypadalo to, že máme zápas pod kontrolou. Ale pak se zranil Honza Kliment a soupeř si vytvořil šance, nás podržel několikrát Jindra Staněk. Jsem rád, že jsme zvládli i další těžké utkání. Vyhráli jsme, i když to po herní stránce nebylo místy ideální, zase jsme to silou kolektivu urvali," říkal po další ligové výhře plzeňský kouč Michal Bílek.

13. kolo FORTUNA:LIGY: Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Převládá zklamání z výsledku, i když jsme nepředvedli špatný výkon. Myslím, že v české lize si málokdo v Plzni vytvořil tolik šancí,“ kontroval nový ostravský kouč Pavel Hapal. Potěšilo ho, že jeho svěřenci zápas nevzdali ani za stavu 0:2 a ve druhé půli se ještě vrátili do hry.

„Věřili jsme, že když dáme kontaktní gól, můžeme zápas zdramatizovat, což se povedlo. Ale další šance jsme nevyužili, chce to větší důraz a možná i kvalitu v zakončení. Výkon byl slušný, můžeme se od toho odrazit, jen musíme eliminovat chyby,“ doplnil trenér, který poprvé, co je na lavičce Baníku, okusil hořkost porážky.

Plzeňská Viktoria i po víkendu dál povede ligu bez ohledu na výsledek nedělního derby pražských S. To, že natáhli sérii ligových zápasů bez porážky na číslo 34, ale pro viktoriány tohle není podle jejich slov téma. „V kabině to neřešíme. Abych pravdu řekl, když mi to někdo z vás novinářů říkal po zápase v Jablonci, byl jsem překvapený,“ říkal třeba v rozhovoru pro Deník útočník Tomáš Chorý.

Na Baník vlétli viktoriáni pořádně zostra, už v první minutě orazítkoval po centru z levé strany domácí útočník Kliment zblízka tyč. V osmé minutě už se Doosan Arena poprvé rozjásala. A byl u toho zase Kliment, jenž poté co Mosquera vybojoval ve středu pole míč, posunul na Chorého. Toho sice skvěle vychytal ostravský gólman Laštůvka, ale na dorážku Kalvacha byl krátký – 1:0.

Jenže hosty to nepoložilo, spíš naopak, po centru Kuzmanoviče vychytal Staněk ostravského střelce Almásiho, jeho hlavičku směřující pod břevno vytáhl na roh. A tak po 20 minutách udeřilo podruhé před brankou Baníku. Plzeňský záložník oslovil na pravé straně Havla a jeho přízemní centr uklidil do sítě Kliment – 2:0.

I krátce po druhém inkasovaném gólu přišla velká šance hostů, Frydrych svojí střelou vystrašil brankáře Plzně, ale míč šel vedle tyče. Po půlhodině hry musel kvůli obnovenému zranění střídat autor druhé branky Viktorie. Do kabin se pak šlo za stavu 2:0.

Po změně stran vrhl Baník vše do útoku a střídající Smekal trefil po centru Fleišmana tyč. Ani to však domácí neprobralo. Hosté dál tlačili, po hodině hry a závaru před plzeňskou brankou Almási snížil 2:1.

Prakticky po rozehrání byl blízko ke gólu Chorý, ale brankář Laštůvka jeho ránu vytáhl na roh. Po něm orazítkoval dalekonosnou ranou Jirka tyč a následně uklidil míč do sítě Mosquera, jenže byl v ofsajdu. Další pokus Chorého z otočky v 67. minutě šel nad ostravskou branku.

Pět minut na to šla pro změnu těsně vedle hlavička plzeňského kapitána Hejdy. Kolumbijský záložník v plzeňských službách se přece jen gólu dočkal. V v 79. minutě pláchl po pravé straně Jirka a předložil mu parádní přihrávku před branku, Mosquera se nemýlil – 3:1.

Že dostal za následnou gólovou oslavu žlutou kartu ho až tolik mrzet nemuselo. Když pár minut na to střídal, dočkal se bouřlivých ovací publika.

Viktoria Plzeň – Baník Ostrava 3:1

Branky: 8. Kalvach, 20. Kliment, 78. Mosquera – 61. Almási. Rozhodčí: Starý – Hájek, Kubr. ŽK: Chorý, Mosquera – Laštůvka, Boula, Frydrych. Diváků: 9832. Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Pernica, Hejda, Jemelka – Bucha, Vlkanova (71. Holík), Kalvach, Mosquera (81. Pilař) – Kliment (30. Jirka), Chorý. Trenér: Michal Bílek. Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška (46. Smékal), Frydrych, Pojezný, Fleišman – Boula (84. Mu. Tijani) – Ndefe, Kuzmanović, Tetour (65. Mišković), Plavšić – Almási (71. Ji. Klíma). Trenér: Pavel Hapal.