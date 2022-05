Beauguel tak v neděli, na závěr svého působení v české lize, zvedne nad hlavu mistrovský pohár. „Dokázali jsme to. Je to ten nejlepší dárek, který jsem mohl dostat před svým odchodem,“ vyprávěl francouzský forvard do televizních kamer. „Je v tom tolik emocí, stále tomu nemůžu uvěřit… Často se říkalo, že jsme nehráli dobře. Ale teď jsme tady a slavíme. Zasloužili jsme si to,“ doplnil.

Ale on má před sebou ještě jeden úkol. Dělá si zálusk na korunu pro krále ligových střelců. Zatím je v čele tabulky kanonýrů s 18 góly, ale na záda mu dýchá hlavně Jurečka ze Slovácka (17 branek).

„Je důležité mít osobní cíl, být motivovaný,“ potvrdil Beauguel už dříve pro klubovou televizi.

„Myslím, že jsem na dobré cestě, uvidíme po posledním zápase,“ doplnil rodák ze Štrasburku, jenž ale mládí prožil v Marseille. Proto je velkým fanouškem tamního Olympique a netají se tím, že by si v jeho dresu jednou rád zahrál, i kdyby měl být ten poslední náhradník.

PODÍVEJTE SE: Góly, emoce z mistrovské sezony Viktorie Plzeň

Těchto výšin ještě nedosáhl, ale plzeňská Viktoria takového kanonýra ve svých řadách neměla ani při předchozích ligových triumfech, i když se pokaždé opírala o jednoho elitního střelce. Slovenští snajpři Michal Ďuriš či současný asistent Marek Bakoš nebo později Michael Krmenčík si připsali vždy „jen“ šestnáct branek. Tuhle metu už teď francouzský forvard o dva góly překonal, a to má ještě k dobru nedělní zápas s ostravským Baníkem.

„Od začátku sezony jsem myslel na to, že je překonám. Říkal jsem to i kamarádům, že je to můj cíl. Je to maličkost, nic zásadního, ale pro mě je to důležité, protože jsem zde zanechal něco, díky čemu si mě budou fanoušci třeba pamatovat,“ říká 30letý Beauguel.

Ale nebyl to vždycky takhle týmový hráč, během svého angažmá vyspěl. Býval egoista, kterého často brzdily zdravotní problémy. Jenže trenér Michal Bílek, pod nímž hrál už ve Zlíně, v něm probudil instinkt zabijáka.

„Od trenéra cítím důvěru. Vím, že i když se mi nebude dařit, po hodině hry mě nestáhne dolů,“ potvrdil vytáhlý Francouz.

Za spoustu prostoru se letos odvděčil důležitými góly.

Kouč Bílek neskrýval dojetí. Byl jsem naměkko, přiznal po zisku titulu

V nadstavbě Beauguel na Slavii vyrovnával z penalty v poslední minutě nastavení, trefil se i doma se Spartou a naposledy ve středu otevřel skóre proti Hradci.

Zkrátka francouzský snajpr se Viktorii

vyplatil, i jeho zásluhou slaví titul. V neděli se nejspíš s plzeňskými fanoušky rozloučí. Odejde z Česka. Zatímco fotbal ho tu bavil, ostatní tak růžové nebylo. Několikrát se opřel do fanoušků (soupeřů), kteří na něj bučeli. „Chci odtud, Češi mají problém s rasismem,“ prohlásil loni.

Co dál?

V kuloárech dokonce probleskla informace, že by snad mohl i úplně skončit s fotbalem.

„Jsem z něho unavený. Zjistil jsem, že to je jen byznys. I proto mám mimo něj i jiné priority. Ve Švýcarsku jsem si založil investiční společnost,“ zmínil loni v létě pro server Space013.

Ale kdo ví, třeba ho zláká vidina možnosti zahrát si Ligu mistrů.