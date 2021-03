Dělal, co mohl. Brankář Jakub Šiman, odchovanec TJ Holoubkov, pak opora FC Rokycany nebo Viktorie Plzeň, předvedl v sobotním ligovém utkání Příbram versus Brno řadu velmi dobrých zákroků, kterými podržel tým.

Ani to však Středočechům nestačilo v důležitém záchranářském souboji k vytouženému vítězství, nýbrž pouze na bod za remízu 1:1. „Musíme být pokorní, tenhle bod vzít a doufat, že nám pomůže v dalších zápasech,“ konstatoval gólman po utkání.

Mezi tyčemi dostal příležitost počtvrté v řadě. Na současné pozici Jakuba Šimana v hierarchii příbramských gólmanů nic nezměnily ani tři předchozí porážky, ve kterých dohromady inkasoval jedenáct branek, z nichž dohromady devět padlo při debaklech na Spartě (0:4) a v Ostravě (0:5). „Jsem rád, že po těch porážkách jsem v brance zůstal. Asi to značí, že trenérům se můj projev v brance líbil, i když to třeba končilo horšími výsledky,“ vážil si šestadvacetiletý brankář důvěry, kterou dostal od nového trenéra Jozefa Valachoviče, který na střídačce vyměnil Pavla Horvátha.

Za šanci se odvděčil kvalitním výkonem. Během utkání byl velmi pravděpodobně vůbec tím nejlepším hráčem Příbrami, která podle jeho názoru předvedla v utkání z hlediska výkonu dva naprosto odlišné poločasy. „První byl od nás trochu bojácný, moc jsme nechtěli balón, nebyla tam z naší strany taková aktivita. To byly hlavní rozdíly oproti druhé půli, kde už jsme neměli co ztratit,“ narážel na jediný gól, který Příbram inkasovala v prvním poločase po standardní situaci od Texla.

„Prohrávali jsme o jeden gól, museli jsme něco změnit, takže aktivita se zlepšila. Musím říct, že jsme vyrovnali zaslouženě. Jen je škoda, že jsme ještě nepřidali druhou branku, protože příležitosti jsme na její vstřelení měli,“ mrzelo Šimana.

Paradoxně více se zapotil po přestávce, kdy se vyznamenal například proti dvěma pokusům Reitera, střele Moravce nebo tvrdé ráně Lukáše Endla. „Je to tak. Bylo tam více práce než v poločase prvním. Jako nejtěžší bych asi označil střelu z prostředka, která byla hodně nepříjemná,“ vzpomněl na nejtěžší zákrok.

„Těch akcí ale bylo v závěru tolik, že jsem ani nestačil sledovat čas a byl překvapen, že už je konec utkání. O to více jsem zklamaný, že po těch situacích, které jsme přežili, jsme nepřidali kýžený vítězný gól. Za druhý poločas bychom si ho podle mě zasloužili,“ zopakoval Šiman, který po závěrečném hvizdu mohl mít radost z toho, že Příbrami poprvé přímo na hřišti pomohl k bodovému zisku.

První krůčky na zeleném trávníku dělal Jakub doma v Holoubkově pod dohledem táty Marka. Poté se přesunil do okresní metropole. Nejprve mezi Kohouty a v mladších žácích reprezentoval FC. Odtud si ho v deseti letech stáhla plzeňská Viktorie. Té administrativně patřil dlouhých patnáct let, než v loňském roce přestoupil do Příbrami.

Šiman patřil mezi opory mládežnických celků Viktorky. Vrcholem pro něho byly dva starty v UEFA Youth League z podzimu 2013 proti Bayernu Mnichov a Manchesteru City. Zapomenout ovšem nesmíme na několik nominací do mládežnických reprezentací České republiky nebo na stáže ve slavném Celticu Glasqow!

Mezi dospělými se Jakub dvakrát vydal na hostování do Jiskry Domažlice. Dvakrát si ho vypůjčil i druholigový Sokolov. První část sezony 2018/19 si zachytal v Radotíně a na jaře v barvách Táborska.

Přesun do Příbrami byl další výzvou a podílel se na něm kouč Horváth. Jakub trpělivě čekal na svoji šanci a hodlá Středočechům maximálně pomoci k záchraně!