O kom je řeč?

O Pavlu Buchovi, jehož vytrucovaný odchod ze Slavie v červenci 2018 a následný přestup do plzeňské Viktorie vzbudily vlnu emocí.

Minulý týden udělal za celým případem tečku rozhodčí senát FAČR, i když možná ještě ne definitivní, protože se proti rozhodnutí, že hráč i plzeňský klub musí zaplatit Slavii téměř deset milionů, mohou obě strany odvolat.

„Buchič je silný, nijak zásadně verdiktem poznamenaný nebyl. Nicméně budeme o tom s ním cíleně komunikovat,“ prohlásil Guľa na restartu FORTUNA:LIGY.

Z nenápadného mladíka, který zpočátku sbíral starty jen za juniorku Viktorie, se stal na jaře jeden z klíčových mužů sestavy Plzně.

A nastartovalo ho právě hostování v dresu dnešního soka Mladé Boleslavi, kde v roce 2019 nastřílel v 31 zápasech sedm gólů a hlavně přidal spoustu asistencí.

Proto si ho nový kouč Adrian Guľa stáhl v zimě zpátky do Plzně a zatím se mu sázka na kreativního mladíka vyplácí. Bucha se navíc stal miláčkem plzeňských diváků.

„Jejich podpora je neskutečná. Nečekal jsem, že bude až tak velká,“ divil se v bulletinu k ligovému zápasu s Příbramí. V utkání se pak zaskvěl hattrickem, svým prvním prvoligovým.

Ale zpočátku nešlo všechno tak hladce. „Když jsem přišel do Plzně jako takový malý klouček mezi vlčáky do kabiny, nebylo to úplně jednoduché,“ přiznal Bucha, že mu hostování v Boleslavi pomohlo. Teď je vše jinak.

„V kabině je skvělá atmosféra, s klukama je legrace. Na každém je vidět, jak rád je tady,“ vyprávěl pro klubový bulletin. I v Boleslavi na něho rádi vzpomínají.

„Jsem rád, že jsme se nějakým způsobem podíleli na jeho růstu. Vždycky vás potěší, když vidíte takového hráče,“ říkal boleslavský kouč Jozef Weber, když jeho tým na začátku března vyřadili viktoriáni po vítězství 4:2 z českého poháru MOL Cup.

„Ale raději se na něj dívám v televizi, než když hraje proti nám,“ dodal Weber s úsměvem. Teď bude mít tedy po krátké době možnost potkat se s Buchou znovu.

Kdo se bude radovat?