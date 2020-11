„Samozřejmě že bych rád přidal další gól. Ale hlavně si chci odvézt tři body,“ prohlásil 26letý Aleš Čermák rezolutně v rozhovoru na klubovém webu.

Vzpomenete si ještě na ten zápas z října 2014?

Úplně přesně si to už nevybavuji. Jenom vím, že jsme ten zápas prohráli, takže ten gól tak šťastný nebyl. Ale vzpomínka na první branku je určitě dobrá. Mám pocit, že jsem to tehdy vzal z malého vápna někde ve skrumáži a dotlačil do brány, ale už úplně přesně nevím.

I teď máte s plzeňskou Viktorií co napravovat?

Makáme, abychom napravili prohru ze Zlína. Jedeme dál a věřím, že v Českých Budějovicích vyhrajeme a budeme zase na vítězné vlně.

Co je k tomu potřeba ve vaší hře zlepšit?

Musíme si vytvářet víc šancí a hlavně být efektivní.

Ale soupeř, zdá se, se dostal do formy. Vyhrál i na Spartě?

Budějovice tam byly efektivní, proměnily všechny šance. Dokázaly odstranit ze hry prvky, kvůli kterým se jim předtím nedařilo. Myslím si, že Budějovice tam vyhrály zaslouženě.

Jak byste je charakterizoval jako soupeře?

Hodně nepříjemný soupeř, mají šikovné hráče. Jsou tam výrazné individuality, ale umí být i důrazní.