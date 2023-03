Zajímavý zápas to bude především pro trojici odchovanců Sigmy, kteří hájí plzeňské barvy, i když záložník Lukáš Kalvach kvůli zranění nejspíš nenastoupí. To jeho někdejší spoluhráči z olomouckého dorostu Václav Jemelka a Tomáš Chorý budou tentokrát připraveni bojovat proti „svojí“ Sigmě.

„Nevím jak Tomáš Chorý, který je z Olomouce pryč už delší dobu, ale Venca to v sobě samozřejmě mít bude. Je to logické. Vzhledem k tomu, že v Olomouci odehrál spoustu zápasů, bude to pro něj určitě speciální,“ připustil výjimečnost sobotního mače pro zadáka plzeňského celku asistent Pavel Horváth.

„Uvidíme, jestli něco nevypíše do šatny,“ usmál se v rozhovoru pro klubový web asistent hlavního kouče Michala Bílka.

Olomoucká Sigma na jaře ještě ani jednou neprohrála, na kontě má pět remíz. „Není to úplně obvyklé. Ale co jsme viděli zápasy Sigmy, tak ve většině z nich nebyla horším mužstvem a několikrát mohla vyhrát,“ pokračoval Horváth.

Úkolem viktoriánů teď bude nepřipustit, aby se jí to povedlo v Plzni. Zároveň by chtěli utnout její sérii neporazitelnosti. „Hrajeme opět doma, takže musíme navázat na předchozí výsledkově zvládnuté zápasy,“ naznačil plzeňský asistent, že nebere nic jiného než tři body.

I když ví, že cesta k nim nebude jednoduchá. „Samozřejmě se to neobejde bez bojovnosti a důrazu. A také potřebujeme zlepšit kvalitu v útočné fázi a zakončení,“ potvrdil Horváth slova hlavního kouče Michala Bílka, který po posledním vítězném zápase s Libercem označil, kde jeho tým tlačí bota.

Hanáci v ofenzivě spoléhají především na Mojmíra Chytila, který při podzimní zápase v Olomouci, v němž Plzeň vyhrála 3:2, vstřelil oba góly domácích. V zimě se sice upsal pražské Slavii, ale jaro dohrává v dresu Sigmy.

„Je to hráč, který dlouhodobě ty góly dává. Ale ani Růsek nebo Ventúra v tuto chvíli nejsou těmi, které bychom měli přehlížet,“ upozornil Horváth na další ofenzivní fotbalisty soupeře.

„Bude to náročný zápas, Sigma je hodně ofenzivně laděný tým,“ souhlasil s asistentem trenéra i brankář Jindřich Staněk. „Ale jestli chceme titul, tak musíme furt vyhrávat,“ usmál se gólman Viktorie. S Olomoucí to viktoriáni potřebují i proto, aby se dobře naladili na ligový šlágr na Slavii, který je na programu příští sobotu v Edenu.

