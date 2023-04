První část šestidílného dokumentu Zázrak ze západu, který mapuje loňskou cestu plzeňské Viktorie prestižní Ligou mistrů, odvysílá v pondělí 24. dubna od 21.30 televizní stanice O2 TV. Připomene i zmizelého majitele Miroslava Kříže.

Fanoušci plzeňské Viktorie, ale i gólman Jindřich Staněk nebo režisér Petr Větrovský se zájmem sledují předpremiéru dokumentu Zázrak ze západu. | Foto: fcv

Dvě stovky těch nejvěrnějších fanoušků plzeňské Viktorie, kteří už si pořídili permanentky na příští sezonu, měli ve čtvrtek unikátní možnost shlédnout první tři díly dokumentu Zázrak ze západu. Na slavnostní předpremiéru série, která mapuje cestu Viktorie Plzeň loňskou Ligou mistrů, dorazil do restaurace Na Spilce i režisér Petr Větrovský a někteří z aktérů – brankář Jindřich Staněk nebo asistent trenéra Pavel Horváth.

„Při vzpomínkách leckomu ukápne slza, ale není se za co stydět,“ pronesl před projekcí Pavel Horváth. Pak už napjatě sledoval dění na plátně.

„Viděli jsme skvělý příběh, který napsala Viktorka a štáb ho krásně zachytil. Bylo to velice emotivní a hlavně to dobře dopadlo! Což jsme sice věděli už před začátkem filmu, ale moc rádi jsme si to připomněli,“ prohlásil po projekci permanentkář Petr. Zástupci Sektoru P na závěr vysílání spustili i z ochozů Doosan Areny dobře známou písničku: C´est La Vie a celý sál restaurace Na Spilce se k nim přidal.

„Byla to fantazie! Když se film lidem líbí natolik, že několikrát i zatleskají, je to ten nejhezčí pocit, který si jako režisér můžete odnést. Jsem šťastný a dojatý,“ doplnil Petr Větrovský.

Ti všichni už teď vědí, že úvodní díl připomene i bývalého majitele Miroslava Kříže, jenž stál u zrodu mužstva, které pak přepisovalo klubovou historii. „Míra Kříž byl vizionář. Nepoznal jsem charismatičtějšího člověka, nedám na něj dopustit. Růžové slony jsme si malovali spolu. Když jsme si dali skleničku vína, přimalovali jsme dalšího. Ať už je kdekoli, vidí, že to, co si vysnil, Viktorka naplnila,“ vzpomíná na něho v dokumentu Adolf Šádek, současný majitel a generální ředitel Viktorie Plzeň.

Vzpomíná i na těžkou dobu po nečekaném Křížově zmizení, vstup Tomáše Paclíka do klubu i cestu za posledním titulem, kdy byla klubová kasa prázdná a přesto se tým semkl a dotáhl to až do základní skupiny Ligy mistrů. „Na svoji osobu jsem si půjčil sto až sto padesát milionů korun. Tohle je další známka toho, že asi nejsem úplně v pořádku,“ doplňuje teď už s úsměvem na rtu Šádek.

Nejen příznivci plzeňského fotbalu se mohou těšit na unikátní záběry ze zákulisí nejúspěšnějšího českého klubu posledních dvanácti let, nenechte si tuto exkluzivní možnost ujít ani vy.