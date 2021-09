„Přiznám se, že v minulém týdnu jsem toho z fotbalu viděl podstatně méně než jsem zvyklý. Dal jsem přednost mistrovství Evropy ve volejbale a nelitoval jsem. Úžasná utkání, báječná divácká kulisa. Prostě skvělá podívaná.

Ale vrátím se k fotbalu. Na zápas Sparty v Kodani jsem se vydržel dívat dvacet minut. Déle to skutečně nešlo. Při utkání v Uherském Hradišti, kde hrál Zlín, jsem to vydržel o trochu déle, ale po „zajímavé bitvě“ obou střídaček jsem to raději vypnul, protože poslouchat nevkusné a mnohdy až sprosté chorály domácího kotle bych devadesát minut asi nevydržel.

Celý druhý poločas jsem sledoval zápas Sparty s Jabloncem. Proč až druhý je celkem pochopitelné. West Ham United totiž už od patnácti hodin hostil Manchester United a věřte, že od takového zápasu se jen tak neodchází.

Už dlouho jsem neviděl tak pěkný, kvalitní, dramatický a i korektně vedený fotbal.

Hrálo se v úžasném tempu. Tvrdě, ale bez jediné žluté karty.

Po přepnutí na Letnou to vypadalo, že se dívám na úplně jiný sport. Ostatně i rozhodčí Orel si zřejmě popletl fotbal s vystoupením karetního kouzelníka. Dvanáct žlutých karet vytvořilo úžasný rekord napříč všemi sledovanými ligami v Evropě v tomto týdnu.

Ale pozor, hned na druhé místo v tomto žebříčku se vyšplhal pan Machálek, který měl v Karviné v talonu karet pouhých deset.

Suma sumárum, taková byla bilance osmého kola FORTUNA:LIGY: 49 žlutých a 3 červené. Jenom pro srovnání. V Anglii je průměr karet na zápas 2,8, v Německu 3,8, ve Francii 4, v Itálii, 4,8 a Česká republika má 6,2.

V souvislosti s výše uvedenými čísly jsem si vzpomněl, jak myslím pan Csaplár nedávno psal o způsobu hry v naší lize a způsobu posuzování této hry ze strany rozhodčích.

Z jeho úvah jsem vyrozuměl, že by se ze strany rozhodčích mělo přitvrdit. No nevím, ale udělovat desítky karet problém těžko vyřeší. Z poloviny jsou tyto karty pouze směšným gestem, zato polehávání na trávníku bez jakékoliv příčiny se jednoznačně toleruje.

V našich končinách se vžilo pravidlo, že kdo si lehne je vždycky poškozený a bohužel na to rozhodčí rádi slyší. Ostatně cit pro hru a posuzování skutečně nedovolených zákroků je u našich sudích mírně řešeno zvláštní. Ale to by bylo povídání na samostatnou kapitolu.

Na závěr jen snad pár postřehů z malého derby v Ďolíčku. Každému, kdo trochu zná fotbalovou mentalitu, muselo být jasné, že v okamžiku, kdy Slavia vyrovná, je utkání rozhodnuté. Bohemka pochopila, že na zvrat v utkání nemá, zvláště pak když její brankář zrovna neměl ten nejlepší den.

Ligová tabulka se nám víceméně stabilizovala, což jsem ostatně předpokládal i v mém předsezonním příspěvku. Osobně si myslím, že rezolutní přesuny se v dohledné době těžko budou konat, ale kdoví, zvláště, když nikdo neví, co nám předvede naše rozhodcovská elita.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem