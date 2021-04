Třiatřicetiletý rumunský brankář Florin Nita působí ve Spartě od ledna 2018. V březnu si po třech letech opět zachytal za svoji vlast v kvalifikačních zápasech o postup na MS. Zejména výkon proti Německu byl fenomenální, ačkoliv Rumunsko prohrálo 0:1. Minulý týden Nita podepsal novou smlouvu na Letné do roku 2023. Mohlo by se říci, že do určité míry i zásluhou Florin Nita Gangu…

Jak by se dala charakterizovat vaše skupina příznivců rumunského brankáře? Kdy vlastně vznikla?

Florin Nita Gang vznikl před dvěma lety na podporu skvělého člověka a vynikajícího gólmana. Zdravé jádro FNG čítá cca 15 členů.

Já osobně jsem se s Florinem spřátelil na začátku roku 2019. Už tehdy jsem měl šálu s jeho jménem a podobiznou ze sparťanského fanshopu.

Popište nám, kdy jste se s Florinem poprvé poznali?

V roce 2018 hrála Sparta poslední podzimní kolo v Příbrami. Florin se neobjevil ani na soupisce. Mě to lehce naštvalo a poslal jsem na facebookové stránky pod soupisku Sparty do komentářů fotku Florinovy šály. Uběhlo možná třicet minut a na Facebooku mi přistála žádost o přátelství od Florina. Koukal jsem na to doslova jako vejr, a říkal jsem si, že to nemůže být jeho profil. Ale skutečně byl. Žádost jsem samozřejmě přijal.

Jak vše pokračovalo?

Krátce na to mi napsal, že se mu líbí ta šála, jestli bych mu nemohl sehnat tři pro jeho rodinu. Když jsem mu odepsal, že ji mají normálně ve fanshopu, tak mi napsal, že už je na Vánoce v Rumunsku. Poprosil mě, jestli bych je tedy nekoupil a během ledna se domluvíme v na předání. Tak jsem tedy šály objednal a na začátku ledna 2019 jsme si domluvili sraz na Letné. Přivezl jsem mu šály, on mi věnoval na oplátku rukavice a karty s podpisem.

Měl jste možnost poznat gólmana z cizí země, který byl v Česku jen rok. Jak na Vás Florin zapůsobil?

Čišela z něj obrovská vděčnost a skromnost. Během ledna jsem nechal udělat první vlajku a v únoru po úvodním jarním kole na mě při děkovačce mávl, abych na něj počkal u hlavní brány. Tam mi předal svůj dres s podpisem. Po dalších domácích zápasech dal naší skupince vždy signál a šli jsme s ním prohodit pár slov na hlavní bránu. Vždycky se nás zeptal, kam teď jdeme, že nás odveze. Tak se stalo, že nás párkrát po zápase odvezl ze stadionu na nádraží.

Na oplátku pro vaší skupinu to bylo impulsem založit Florinovi jeho osobní Gang?

Ano, postupem času se z nás stali velcí kamarádi a Florin Nita Gang funguje od léta 2019. Nechali jsme si udělat speciální trika i další vlajky s logem FNG. Jedna je třímetrová a druhá má poloviční rozměry. Ta visí na ochozu při každém zápase.

Dokonce jste se prý zúčastnili jeho narozenin.

Je to tak, s jeho rodinou jsme se začali navštěvovat. Dokonce všichni navštívil i Volduchy a byli na našem slavném pažitu. Loni v létě jsem se domluvil s jeho man-želkou Laurou a přepadli jsme ho s celým Gangem na jeho narozeniny u nich doma. Florin nás pohostil, a pak jsme šli všichni společně na večeři.

Minulý týden Nita prodloužil smlouvu se Spartou do roku 2023. Jak došlo k tomu, že se celý Gang objevil v promo videu pražského celku?

Zhruba před třemi týdny, když už bylo skoro jisté, že Florin prodlouží smlouvu ve Spartě, mě na Twitteru kontaktoval Lukáš Pečeně z PR týmu AC Sparta Praha. Chtěl natočit krátké video s Gangem, které by posloužilo jako oznámení prodloužení kontraktu. Byla to super tajná akce, o které se nesměl nikdo jiný dozvědět. Celý Gang se tak v úterý 30. března sešel na Letné a natočil krátké video (ke zhlédnutí na kanálu Youtube pod názvem Florin Nita gang uvádí… pozn. autora). Byl to pro všechny ohromný zážitek. Prodloužení Florinovy smlouvy je pro nás skvělá zpráva a všichni se těšíme, až budeme moct být zase v hledišti.

Vy osobně znáte podrobněji víc o Florinově životě. Sdělte nám, jaký osud ho potkal.

Skvělé zázemí mu vytváří jeho manželka Laura spolu s jeho dětmi Andreiem a Mayou. Laura s ním je vlastně už od doby, kdy na tom nebyl vůbec dobře. Dá se říct, že mu pomohla se postavit na nohy. Florin totiž bydlel sám se sestrou v ghettu, když jeho maminka přišla o bydlení a postupně ještě ztratil oba rodiče. Od šesti let chodil balit dorty, aby se vůbec uživili. Kolo osudu se pak i díky jeho píli a talentu otočilo tím správným směrem. Jeho žena Laura za nim vždycky stála.

Poslední otázka, kdy jste se stal fandou Sparty Praha?

Sparťanem jsem od malička, to mě totiž začal „očkovat“ můj voldušský děda. Sparta ve mně zakořenila. Akorát dlouho nebyl čas a vlastně ani peníze, abych mohl na Spartu jezdit pravidelně. Tak jsem se jako mladý na ní dostal jen párkrát s tátou v Plzni nebo se vyrazilo namátkově s kamarády. Zhruba před deseti lety jsem začal chodit pravidelně s bráchou Jirkou na evropské poháry a před šesti lety jsem si pořídil první permanentku. Od té doby jí mám každý rok. Do Prahy jezdíváme vlakem s bandou z Volduch a Březiny, na stadionu se k nám pak připojí pražská část FNG Pražští kamarádi pak zároveň tvoří skupinu FKV Ultras Prague Division, která občas dorazí na fotbalové zápasy Volduch a stará se o skvělou atmosféru i pod Chlumem při utkáních 1. B třídy.