Zatím ho i odborná veřejnost velebí za to, jak probral fotbalisty Viktorie Plzeň. Tým zase vítězí, dokonce po čtyřech letech vede ligovou tabulku. Navíc s plným bodovým ziskem.

Ale trenér Michal Bílek dobře ví, že brzy může být vše zapomenuto. Pokud neprovede tým úskalím play-off Evropské konferenční ligy. „Takhle to vnímáme od začátku soutěže. Naším cílem je postup do skupiny a teď je před námi finále. Bude to nesmírně těžké, ale věřím, že máme sílu na to, aby se nám to podařilo. Plzeň to po dvou letech absence v Evropě potřebuje,“ prohlásil včera před novináři Michal Bílek.

V podobném duchu kontroval později i jeho protějšek na lavičce CSKA Sofia.

„Viktoria disponuje velmi kvalitním týmem. Známe úroveň českého fotbalu. My ale máme sílu, abychom v Plzni dali gól a klidně i zvítězili,“ říkal Stojčo Mladenov.

Oba trenéři už se kdysi střetli v kazašské lize, úspěšnější byl Michal Bílek, který s Astanou porazil FC Atyrau. „Teď je důležité soustředit se na týmový úspěch,“ pronesl trenér Viktorie, který má o soupeři dostatek informací.

„CSKA Sofia se hodně změnil, zkvalitnili mančaft. Mají tam hodně cizinců, minule jich nastoupilo devět v základní jedenáctce,“ vypočítával kouč Bílek.

„Základ bude dobře bránit, protože mají velkou ofenzivní sílu. Je tam velmi kvalitní útočník, který zužitkovává centry ze stran. Věřím, že i my si šance vytvoříme, ale určitě jich nebude tolik jako proti Velšanům, musíme být efektivnější,“ pokračoval 56letý trenér před prvním zápasem s CSKA Sofia.

Ten se hraje dnes od 19.00 v plzeňské Doosan Areně, odveta bude o týden později v Bulharsku. Ale plzeňští fotbalisté tam chtějí odletět s co nejlepším výsledkem.

Ale pozor, i bulharský velkoklub prahne po úspěchu.

Vždyť doma čeká na titul už 13 let. Ani takhle blízko do skupinové fáze v pohárové Evropě dlouho nebyl. A úspěchu podřizuje vše, doma si odložil tři ligové zápasy.

„Každý má svoji přípravu, CSKA šel touhle cestou. My máme herní praxi, ta je taky důležitá. Uvidíme, co bude lepší,“ komentoval to Bílek.

Soupeř najal i 59letého anglického odborníka Alana Pardewa, který od loňského listopadu radí majitelům CSKA Sofia. Předtím trénoval Newcastle, Charlton, Crystal Palace i West Ham. Teď chce úspěch s bulharským klubem. A zatím se to daří.

CSKA Sofia už z cesty do skupiny odklidil lotyšskou Liepaju i chorvatský Osijek. Teď si brousí zuby i na Plzeň.

Ta přešla přes běloruské Dynamo Brest a po penaltovém dramatu vyřadila i velšský The New Saints.

Na marodce jsou douhodobí marodi Kalvach a Kopic, zranění jsou i Hejda, Čermák a Ndiaye, jenž stejně nemůže hrát kvůli kartám Nejistý je start brankáře Staňka, který už o víkendu chytal za béčko.

Navíc Ba Loua odejde po zápasech s CSKA Sofia do Lechu Poznaň. „Mluvil jsem s ním, bude stoprocentně připravený a koncentrovaný. Věřím, že nám pomůže. I jeho by hřálo, kdyby Plzni pomohl do Konferenční ligy,“ nemá Bílek obavy o motivaci křídla z Pobřeží slonoviny.

To CSKA Sofia naopak posiluje, před dvojzápasem s Plzní získal finského reprezentanta Thomase Lama, jenž hrál v Nizozemsku za Zwolle, Twente Enschede i Alkmaaru nebo ve druhé anglickém lize za Nottingham Forest.