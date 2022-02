Jak jarní část sezony vidí experti a bývalí fotbalisté. Deník je oslovil a položil jim tři otázky:

1. Kdo získá titul?

2. Co očekáváte od „vašeho“ klubu?

3. Kdo sestoupí?

Slavia

Pavel Kuka (bývalý reprezentant)

1. To pro mě není tak těžká otázka. Myslím si, že Slavia potvrdí dominantní roli a dotáhne to k titulu. Bude samozřejmě záležet na tom, jak se kluby vyrovnají se zátěží v pohárech, pokud budou pokračovat a prosadí se dál. To samé platí i u Sparty. Na tom bude hodně záležet. Slavia má program hodně těžký, minimálně jeho začátek.

2. Jako fanda musím říct, že Slavia musí pokračovat ve výkonech z posledních sezon, abychom se měli z čeho radovat. Očekávám, že to potvrdí. Je to sport, ale síla Slavie a jejího kádru je v Česku nejvyšší. Slavia tedy má určitou povinnost to potvrdit a ligu vyhrát.

Nadstavba



Skupina o titul – prvních šest týmů po třiceti kolech

Prostřední skupina – týmy na 7. až 10. místě po třiceti kolech se utkají o prémii 1 000 000 korun

Skupina o záchranu – posledních šest týmů po třiceti kolech

3. Myslím si, že jeden tým na sestup je jasný. Pak je otázka, jestli se k němu někdo přidá. Klíč je složitý vzhledem k tomu, kdo bude postupovat z druhé ligy. V případě dobrého umístění Sparty B se baráž podle mých informací ani hrát nebude. Je to těžko předvídatelné. Bojím se o Teplice, které jsou za mě tradiční klub, který by v české lize měl být. Kandidáti jsou zatím přesně ti, kteří jsou na chvostu. Otázka je, jak pracovali přes zimu a jak doplnili kádr. Uvidíme, jestli dokážou zlepšit výkony z podzimu. V každém sportu se může stát zázrak. Stačí šňůra tří čtyř utkání a pohled na tabulku může být jiný. Určitě bych ale nechtěl nikoho titulovat, že tam patří. Nikomu sestup nepřeju.

Plzeň

Karel Krejčí (bývalý trenér Plzně)

1. V mých očích je pořád největší favorit Slavie. Má nejlepší kádr, všechny posty zdvojené. Trenér Trpišovský navíc šikovně rotuje sestavou. Ale Spartou i Plzeň jí boj o titul určitě znepříjemní.

2. Plzeň byla před sezonou podceňovaná, řešil se tam víc nový majitel. Ale pořád si myslím, že má hodně kvalitní a zkušený tým. I když to neventilují moc nahlas, určitě mají ty nejvyšší cíle. Trenéru Bílkovi se podařilo mančaft stmelit, našel kostru týmu. Přestože Plzeň nebyla chválená za herní projev, vyhrávala na jeden dva góly i zápasy, kdy se jí ne zrovna dařilo. A to je cennější, než když soupeře válcujete. Když chytí začátek jara, budou se dál pohybovat na nejvyšších příčkách tabulky.

3. Karviná získala za 19 kol jen pět bodů. Její situace je hodně kritická, když si spočítáte, kolik zápasů by musela na jaře vyhrát. No a pak jsou dole Teplice, které hrají už takové dva tři roky do posledních kol o záchranu. Přímo jde jen jeden a tam si to o černého Petra rozdá nejspíš Karviná a Teplice.

Jarní premiéra se odkládá. Zlín složil covid, infekce řádí i v Pardubicích

Sparta

Martin Frýdek st. (bývalý reprezentant)

1. Já doufám, že titul získá Sparta. Je pravda, že v minulých letech po podzimu už skoro nebylo co řešit. Před jarem už měla Slavia dostatečný náskok a mohla si dovolit nějakou ztrátu. Už navíc má zkušenosti, jak hrát o titul. Na každý mančaft ale může sednout krize. Rozhodně bych to ale nedával jen mezi Slavii a Spartu. Je tam ještě Plzeň, která může být černý kůň. Když se dva perou, třetí se může smát. Slavia má ale výborné mužstvo a určitě to bude zajímavé.

2. Od Sparty očekávám velký útok na titul. Bude záležet, jak se povede začátek po zimní pauze, který je hodně těžký. Podle toho se hraje dál. Začátek je hrozně důležitý. Hraje se v Budějovicích, pak je pohár se Slavií, Plzeň a Partizan. Je to pěkně ostrý rozjezd. Na titul už se ale čeká hodně dlouho. Útok se vyhlašuje každý rok, ale nevychází to. Trenér Vrba přinesl změnu, chce hrát hodně ofenzivně, protože na to má hráče. Věřím tomu, že to letos vyjde.

3. V sestupu jsou namočené Teplice, které se ke konci podzimu překvapivými výhrami trochu zmátořily. Namočené jsou i Pardubice. Bude zajímavé sledovat boj o záchranu. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Stadiony možná brzy zaplní diváci. Nejdřív z poloviny kapacity, pak bez omezení

Slovácko

Libor Soldán (bývalý fotbalista)

1. Slavia. I když její výkony na podzim nebyly tak dominantní jako v minulých sezonách, myslím si, že po zimní přestávce nabere dech a bude vyhrávat.

2. Slovácku strašně moc přeji, aby udrželo svoji podzimní formu a hrálo stejně dobrý fotbal jako doteď. Pokud nepřijdou nějaké zranění klíčových hráčů, co mužstvo táhnou, mohli by minimálně to čtvrté místo udržet a třeba se ještě o jednu příčku posunout nahoru.

3. Karviná. Má už docela velkou ztrátu. Sice tým posílila, doplnila o nějaké hráče, ale nevím, jestli to bude stačit. Podle mě zůstane černý Petr právě jí. Teplice měly v zimě slušné výsledky, i přes nějaké jejich problémy bych to viděl na Karvinou. Sestup každopádně nepřeji nikomu. Sám jsem to zažil a musím říct, že je to šílené.

Tvrdík potvrdil odchod Stancia do Číny: Slavii odevzdal vše, splnil nám řadu snů

Ostrava

Verner Lička (trenér a bývalý reprezentant)

1. Titul? Netipuji, spíše mám očekávání. Vzhledem k výkonům v posledních letech, kvalitě kádru a dalším faktorům je největší favorit Slavia. Ale bude mít těžkého soupeře ve Spartě, kde je touha konečně něco vyhrát.

2. Co čekat od Baníku? První trojka je vzdálená, dá se navíc předpokládat – zejména u Sparty a Slavie – že budou vyhrávat. Proto Baník pravděpodobně skončí čtvrtý nebo pátý. Dostat se do trojky by byl majstrštyk, sportovní zázrak, naopak vypadnout mimo šestku by byl výbuch.

3. Ani tady netipuji, nicméně přikláním se ke kupeckým počtům. Mezi posledními týmy nevidím zásadní rozdíl, tedy kromě počtu bodů. A to je klíčové. Záchrana Karviné by byl malý fotbalový zázrak, v baráži asi budou Teplice a zvědavý jsem na Pardubice, jejichž výkonnost je sestupná.

Šilhavý se obhajoval. Přistoupil k tomu sebereflexivně, potěšilo šéfa asociace

Mladá Boleslav

Jan Kysela (bývalý fotbalista)

1. Jelikož je tabulka nahoře vyrovnaná – Sparta, Plzeň, Slavia – očekávám boj až do posledního kola. Myslím však, že Slavia to opět vyhraje.

2. Doufám, že Mladá Boleslav udrží pozici v šestce. Na páté místo ztrácí deset bodů, což je velký rozdíl. I když zrovna pátá Ostrava přijede do Boleslavi hned na první zápas. Pokud by se klukům podařilo vyhrát, myslím, že by ji při dobré formě mohli šlapat na paty. Důležité ale především bude udržet za sebou ty tři týmy, které jsou o bod, či dva za nimi (Hradec Králové, České Budějovice, Liberec). Stěžejní bude, aby byl Mára Matějovský zdravotně v pořádku. Výkony Boleslavi jsou s ním v sestavě daleko lepší. Snad mu bude zdraví ještě sloužit a bude hrát v Boleslavi co nejdéle.

3. V otázce sestupu je asi jasná Karviná. Špatné výkony podávaly také Teplice. Třetí od konce Jablonec se podle mě zmátoří a půjde tabulkou nahoru.

Otazníky u baráže



Přímo sestupuje nejhorší tým, kluby na 14. a 15. místě jdou do baráže s 2. a 3. týmem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY (vítěz této soutěže postupuje přímo). Potíž? Ve F:NL se daří béčku Sparty (momentálně je na druhé příčce se stejným bodovým ziskem jako třetí Líšeň), které ale do baráže nesmí. V takovém případě by právo na baráž nepřešlo na další klub v pořadí, ale zaniklo by. Tým ze 14. místa první ligy by se tak automaticky zachránil a baráž by hrály jen dva celky. Tak to alespoň na podzim tvrdila Ligová fotbalová asociace.

Hradec Králové

Vlastimil Karal (fotbalový obránce)

1. Po dlouhé době by mohla být liga vyrovnaná až do konce. Žádný z týmů na prvních třech místech nemá v tuto chvíli vyloženě lepší mužstvo než ostatní. Velmi mě překvapila Slavia, když pustila Stancia. Poslední roky to byl jejich rozdílový hráč, proto jsem velmi zvědavý, jak si poradí s jeho odchodem. Myslím si, že právě takový hráč jim bude chybět. Plzeň pravidelně sbírá body, ale často to bylo s odřenýma ušima. Nepodávají pravidelně vyrovnané výkony. Použiju přísloví „když se dva perou, třetí se směje“, a titul vyhraje Sparta (směje se).

2. „Votroci“ asi stejně jako každého i mě velmi mile překvapili. Na jejich fotbal se dá opravdu dívat, hrají kombinačně, mají svůj styl, se kterým jsou úspěšní. Myslím, že určitý propad na jaře v tabulce nastane, ale budou se pohybovat v prostřední části tabulky. Velmi důležitá pro ně bude příští sezona, která je vždy těžší. To můžeme vidět momentálně u Pardubic, první sezonu po postupu měly také výbornou a teď budou mít velké starosti se záchranou.

3. Tabulka vypadá velmi nepříznivě pro poslední Karvinou, která je jasným kandidátem na sestup. Do baráže spadnou Teplice, které dlouhá léta patřily k lepším týmům první ligy. Na hráčích je takzvaná deka, jsou v křeči a budu to mít velmi těžké. Nejsou na tuto situaci zvyklí, bude to spíš boj. To samé se dá říct i o Jablonci, který také není zvyklý hrát o sestup. Ten má ale na rozdíl od Teplic kvalitnější kádr a na jaře se zvedne. Do baráže půjdou také Pardubice.

Jako Vrba? Nejsem pohádkář. Vím, že nebudu hned trénovat Plzeň, říká Bittengl

České Budějovice

Karel Vácha (bývalý útočník)

1. To je jasné, Slavia! Za prvé jsem ve Slavii dva roky hrál a pořád jí fandím, hlavně ale dle mého soudu má nejlepší mužstvo v lize. Sice teď pustila dva ze svých klíčových hráčů Kuchtu a Stancia, myslím si ale, že trenér Trpišovský věděl, co dělá, když s jejich odchodem souhlasil.

2. Na podzim fotbalisté Dynama podávali ve většině zápasů dobré výkony a právem skončili v horní polovině tabulky. Především doma se na jejich fotbal hezky koukalo. Na jaře sice mají ze začátku těžký los, protože začínají se Spartou, venku hrají s Hradcem a doma s Plzní. Je taky otázkou, jak se trenéru Horejšovi podaří nahradit odchod dvou klíčových hráčů, chybět asi bude hlavně Bassey, ten hrál na podzim výborně a s devíti góly byl druhým nejlepším střelcem v lize. Taky Talovierov hrál na stoperu velice dobře, tam ale ho dle mého soudu dokáže nahradit Lukáš Havel, jenž na rozdíl od Makse je i gólový. Byl bych rád, kdyby se Dynamo udrželo i na jaře v horní polovině tabulky, ale snadné to nebude, je to tam hodně našlapané.

3. Nikomu to nepřeji, hodně špatně je ale na tom Karviná, která ani jednou nevyhrála a má jen pět bodů, to je z devatenácti zápasů hodně mizerná bilance. Baráži se dle mě nevyhnou Teplice, které mají sestupnou tendenci už několik posledních sezon. Špatně je na tom i Jablonec a Pardubice, přičemž Jablonec se dle mého názoru na jaře posune nahoru, ale Pardubice asi budou mít potíže. V minulé sezoně hrály výborně, ten nějak zapůsobil syndrom druhého roku nováčka. Navíc nehrají na svém hřišti, to je taky hendikep. Ale stát se na jaře může stát cokoli, ani na spodku tabulky nejsou velké bodové rozdíly.

Zvučná posila. Petrák je klokanem. Pod Weissem ve Slovanu strádal

Liberec

Benjamin Vomáčka (bývalý obránce)

1. Rozhodne se mezi Spartou a Slavii. Rozhodně nechci dávat Plzeň na druhou kolej, ale spíše věřím pražským celkům. Titul bude mít ten, kdo ovládne derby.

2. Liberec v zimě přitáhl zajímavé fotbalisty. Jde o mladé kluky, kteří hráli v druhé lize zajímavou roli. Jsem moc zvědavý, jak se Slovanu povede. Podle by se mohli motat okolo šestého místa. Když nevyjde ta vrchní skupina, určitě by měli hrát v klidném středu.

3. Největším favoritem na sestup je podle mě Karviná.

Olomouc

David Kobylík (fotbalový záložník)

1. Titul získá Slavie. Má jasně nastavený způsob hry, sebevědomí, sílu a nejlepší kádr.

2. Od Sigmy očekávám, že naváže na dobrou zimní přípravu a uhraje prostřední skupinu. Věřím, že tak bude moci dávat příležitost mladým hráčům a nastartuje přestavbu kádru, která se jí stále naplno nepodařila.

3. Sestoupí Karviná. Do baráže půjdou Teplice a Zlín, ale oba tyto týmy se zachrání.

Covid a fotbal? V Anglii narváno, někde prázdno. V Česku jen tisícovka

Zlín

Petr Klhůfek (bývalý obránce)

1. Mohla by vyhrát Plzeň. Slavia mi pořád přijde v nějakém útlumu, Sparta se sice zlepšila, ale zase jí srážely nevyrovnané výkony. Plzeň je oslabená, má nějaké své problémy, ale z nějakého důvodu jí věřím. Je to mančaft, který mi přijde po chuti. (úsměv)

2. Věřím, že zlínské jaro bude po iks letech o něco klidnější a že se v klidu zachráníme. Výsledky v přípravě byly slušné, byť liga je samozřejmě něco jiného. Pokud kluci naváží na některé podzimní zápasy a vyprázdní se marodka, může to být nadějné. Hlavní bude, jak jaro odstartují v neděli proti Liberci. Pokud zvítězí, dodá jim to potřebné sebevědomí a výkony půjdou s lepším počasím ještě nahoru. Snad klukům pomohou i diváci.

3. Nechci nikoho jmenovat ani to nikomu nepřeji, ale dolů půjde spíš Karviná než Teplice.

Bohemians

Radek Sňozík (bývalý brankář)

1. Myslím si, že titul opět vyhraje Slavia. Bohemka už to letos asi nestihne. (směje se) I když jim teď odejde Stanciu, který patřil k nejlepším hráčům a gólový Kuchta, pořád mají slávisté asi nejnabitější tým a další obhajobu by si neměli nechat utéct. Nebudou to ale mít s takovým náskokem, na jaký byli zvyklí v minulých letech.

2. Přeju si dvě věci. Posun tabulkou a vítězství v MOL Cupu. Na obě záležitosti Bohemka určitě má. Posílila, jen musí bodovat pravidelněji a vyhýbat se chybám, jaké dělala na podzim. Současná dvanáctá příčka v tabulce není něco, na co by Bohemka měla být hrdá, určitě patří v tabulce výš. A pohár také není nereálný. Sparta se Slavií si zahrají proti sobě, takže vypadne jeden z favoritů a pak už se může stát cokoliv.

3. Tady to vidím na Karvinou. Jestli se do baráže dostanou ještě třeba Teplice s Pardubicemi, tak věřím, že si to v ní uhrají a zachrání se. Karviná je ale na sestup asi hlavní aspirant.

VIDEO: Excelentní moment. Český brankář zastavil šílený brejk soupeře

Pardubice

Roman Hendrych (fotbalový útočník)

1. Aspiranti na titul jsou tři: Slavia, Sparta a Plzeň. Můj tajný kůň je Slovácko, se kterým udělal Martin Svědík hodně velký pokrok. Na hře je znát jeho rukopis. Víc jsem čekal od Mladé Boleslavi, která před sezonou výrazně posílila, ale asi si to musí nejdřív sednout, aby to fungovalo. Ale i tak je můj favorit na titul je Slavia, protože umí hrát těžké zápasy a má zkušený kádr.

2. Pardubice si prožily těžký podzim. Říká se, že druhý rok po postupu je nejtěžší a tady se to ukázalo. Musím ale říct že ve spoustě zápasů se od nich odvrátilo i štěstí. Herně to mělo svoji kvalitu, ale přišly hloupé chyby a bylo po zápase. Teď si myslím, že dobře doplnily kádr a hlavně Vacek jim hodně pomůže. A posunou se v tabulce do klidnější vod, kam mimochodem patří. Co se mi na Pardubicích líbí, že chtějí za každou cenu hrát fotbal. Tuto filozofii jim Jirka Krejčí pořád tluče do hlavy. Znám ho jako spoluhráče a vždycky to byla hračička.

3. Osobně si myslím, že sestoupí Teplice. Karviná sice posílila, ale to asi nebude stačit víc než na baráž. Další ho do baráže bych tipoval Zlín. Ve druhé lize je jasným postupujícím Brno. O dvě barážová místa si to dají asi Vlašim a Líšeň. I když bych tam moc rad viděl Opavu, ale ta na to tento rok asi mít nebude.

Jablonec

Milan Fukal (bývalý obránce)

1. Já bych si hrozně přál, aby titul získala Sparta. Myslím si ale, že o kousek vepředu je pořád Slavia a stále se musí počítat i s Plzní. Já bych z této trojice tipnul trochu překvapivě Plzeň. Teď si to tam s trenérem Bílkem a Pavlem Horváthem sedlo. Ukázali, že když jsou koncentrovaní a dokáží bodovat, tak jsou Slavii a Spartě konkurenceschopní. Plzni bych věřil. Ve Slavii bylo víc změn, u Plzně bude záležet, jestli zůstane Beauguel. Mám pocit, že Plzeň by to mohla zvládnout.

2. S Jabloncem to vidím velice dobře. Na podzim si už vybral tu fázi, která zrovna šťastná nebyla, včetně poháru, kde ztratil několikrát body úplně zbytečně. Myslím, že jaro bude na Střelnici úplně o něčem jiném. Jablonec se s přehledem zachrání a bude tabulkou i stoupat. Vidím to s ním velice dobře. Strach o něj určitě nemám.

3. Problémy bude mít, podle mne, Karviná. Teplice mají dobrého trenéra i vedení, ale také to nedokáží příliš z těch hráčů dostat. Ty další týmy? To uvidíme. Ve skupině o udržení se může stát všechno.

Frydrych o Polsku: Všichni tu chtějí hrát fotbal, Češi dodávají pracovitost

Teplice

Přemysl Bičovský (bývalý reprezentant)

1. Nejkvalitnější kádr má pořád Slavia, i když už tak nedominuje. Sparta a Plzeň mají také dobré celky. Ve všech těchto týmech jsou zkušení trenéři, rozhodovat tak může to, jak budou zvládat zápasy s papírově slabšími kluby. Každá ztráta bude mít velké slovo. Všechny zápasy proto musí hrát naplno, nic nesmí odfláknout. Ale nevsadil bych na nikoho.

2. Sledoval jsem, že se vedení snažilo v zimě tým posílit. Nějaké změny byly nutné, aby to bylo lepší než na podzim. Ale jestli to bylo posílení dobré a dostatečné, ukážou až mistrovské zápasy. V přípravě se dařilo, ale to je něco jiného. Každopádně výhry v přípravě s kvalitními soupeři můžou týmu zvednout sebevědomí.

3. Karviná už má velkou ztrátu. Na druhou stranu se také snažila posílit. Hodně naznačí první kola. Slezané hrají na Slavii, to budou mít těžké. Důležitější bude zápas Teplic s Bohemkou. Teplice potřebují vyhrát, hostům by možná stačil bod. Komu budu fandit? Víte, já to neprožívám. Dívám se na fotbal, bavím se.

Karviná

Miroslav Matušovič (bývalý záložník)

1. Titul vidím pro Slavii. Jako bývalému hráči Sparty se mi to neříká lehce, ale i když se ve Slavii teď řeší nějaké odchody, pořád má podle mě dost síly a zkušeností na to, aby obhájila titul.

2. Co čekat od Karviné? Myslím, že to určitě nezabalí, a ještě se pokusí s tím něco dělat, ale přestupová politika, kterou Karviné je nucena dělat vzhledem k tomu, že českým hráčům se tam moc nechce, je dlouhodobě asi neudržitelná. Spousta cizinců, od kterých potřebujete ihned výsledky, to jednou dostihne každého. Odchovanců tam Karviná taky moc nemá, zespodu nikoho nevytáhne, to je pak těžké.

3. Sestup nepřeji nikomu, ale kluci z Karviné to budou mít hodně složité. Je tam už nějaká ztráta, navíc los jim na začátku jara moc nepřeje.