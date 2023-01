Role pro jarní část ligy jsou tedy rozdány, bohaté pražské kluby budou nahánět Plzeň. Ta chce uhájit první příčku a podruhé v historii klubu obhájit mistrovský titul.

„Chceme titul. Musíme však chytit začátek sezony. Věřím, že pokud se nám to povede, jsme natolik silní, abychom to dotáhli do vytouženého cíle,“ prohlásil před startem jara plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který ale bude proti Hradci kvůli trestu za karty chybět.

A nebude to jediná absence v plzeňském týmu, na marodce jsou ofenzivní esa Kliment se Sýkorou, ale i zadáci Řezník a Tijani. V přípravě navíc nezasáhl do žádného zápasu ani reprezentant Vydra, zvučná zimní posila, ale podle kouče Michala Bílka existuje šance, že dnes bude připraven.

Potřebujeme doma začít za tři body, má jasno plzeňský fotbalista Kopic

Bez ohledu na to všechno zní z kabiny Viktorie jasný hlas. „Hrajeme doma, tady chceme vyhrávat. Pokud chceme hrát o špičku ligy, musíme to zvládnout,“ prohlásil odhodlaně plzeňský asistent Pavel Horváth.

A to při vědomí kvalit sobotního soupeře, který po návratu mezi českou elitu čeří vody. „Je to konsolidovaný mančaft, jsou dlouho spolu. Mají zajímavé hráče, je to nepříjemný soupeř,“ vysekl soupeři poklonu asistent trenéra Michala Bílka. „I v přípravě měl Hradec velmi dobré výsledky. Co jsme viděli, tak hráli dobře, i když mají zdravotní problémy,“ upozornil Horváth.

Třeba v generálce vyhrál soupeř 3:0 s Lechií Gdaňsk.

Hradec už loni jako nováček proklouzl do elitní šestky a tuhle pozici drží i po podzimu. Navzdory odchodům opor Mejdra (Sparta) a Vlkanovy, který přestoupil právě do Plzně, a teď tedy může jít proti svým.

Zdroj: Youtube

V srpnu byl totiž při vítězství viktoriánů v Hradci (2:1) ještě na straně soupeře. „Mám obrovskou motivaci vyhrát,“ vzkázal Adam Vlkanova už ze soustředění ve Španělsku. Otázkou je, jestli bude v základní sestavě, protože ho v zimě trápilo zranění a na jeho post se tlačí další nová akvizice Květ.

Uvidíme, jak to realizační tým poskládá.

Trable se sestavou (zranění Kučera, Vašulín) má i trenér soupeře Miroslav Koubek, muž, který má Viktorii vytetovanou na svojí paži na počest titulu, který s ní v roce 2015 získal. Teď však bude chtít Plzeňáky obrat o body.

Nejen obrovitý forvard. Kdo vlastně je zimní posila Plzně z Nigérie?