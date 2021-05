Až nedělním výkonem proti ostravskému Baníku (4:0), kdy zaskakoval na pravém beku, si řekl výrazněji o místo v sestavě.

Už jste někdy v bohaté kariéře hrál pravého obránce?

Nikdy, byla to pro mě premiéra. Ale snad dobrý. Myslím, že to docela klaplo.

Kdy jste se o tom dozvěděl?

Tušil jsem to už od pohárového finále se Slavií. Dohrával jsem napravo, když byl vyloučený Havlis (Milan Havel). Myslel jsem si, že dostanu důvěru já nebo mladý Koželuh, takže jsem se na to v hlavě připravoval.

Ostravu jste porazili 4:0, takže předpokládám, že je spokojenost i s výsledkem?

Jo, konečně jsme vepředu byli produktivní. Jediné, co nás mrzí, je, že jsme v úvodu pustili do šance Kuzmanoviče, protože dostat gól, tak jsme to zase těžko doháněli. Tentokrát se k nám přiklonilo i štěstí, ale na druhou stranu jsme si vypracovali i další šance. Byla tam spousta závarů, standardek, Hejdis trefil chlapa na brankové čáře… Ale i ty čtyři vstřelené góly jsou super.

U prvního gólu Lukáše Hejdy jste si připsal asistenci. Byla to cílená přihrávka? Věděl jste o něm?

(usměje se) Abych řekl pravdu, moc jsem to neviděl. Kalvi (Kalvach) dával centr do sluníčka, ale než to kopnul, tušil jsem, že by to kluci mohli takhle dohrávat. Jenom jsem si hlídal, abych nebyl v ofsajdu, a naslepo jsem dával míč před branku.

Po zápase jste si pak po delší době mohli užít alespoň trochu děkovačku s fanoušky. Jaké to bylo?

Je to pecka, Po dlouhé době jsem cítil sílu, kterou vám dodávají fanoušci na tribunách. Já jsem moc zápasů v Plzni neodehrál, takže jsem ještě nezažil atmosféru zaplněné Doosan Areny. Ale zaplaťpánbůh za ty lidi, kteří v neděli vážili cestu na stadion, aby nás podpořili. Byl to skvělý zážitek.

Teď už vám schází sehrát jediný zápas v Opavě, kde potřebujete získat bod, abyste si v létě zahráli kvalifikaci o evropské poháry. Věříte, že to dotáhnete?

Samozřejmě, že ano. Bude to stejně důležitý zápas jako proti Ostravě nebo s pražskou Slavií. Bohužel jsme si situaci zkomplikovali v předešlých zápasech, takže musíme hrát do posledního kola o všechno. Nicméně věřím, že se na Opavu dobře nachystáme a předvedeme stejný výkon jako v posledních zápasech.