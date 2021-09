„Pokud se dostane do zakončení, tak je většinou hlavou po standardce. Tam je velmi platný, umí si najít balon. Střelu a z takové dálky jsem od něj ještě neviděl,“ usmál se Michal Bílek.

A zamýšlel se i nad tím, proč to v souhře jeho týmu drhlo. „Postrádal jsem lepší kombinaci a výraznější držení míče. S tím pak souvisí, že jsme měli málo střel, ale i nebezpečných situací ve vápně soupeře,“ vysvětloval kouč plzeňské Viktorie.

„Soupeř byl na začátku zápasu důraznější, agresivnější, živější. Dlouho jsme se nemohli dostat do hry, o to je výhra cennější. Máme tři body po výkonu, který nebyl úplně dobrý,“ uznal po utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Nebyla to od plzeňských fotbalistů žádná velká krása, ale po vítězství 1:0 nad Pardubicemi v pražském Ďolíčku urvali další tři body a dál se vyhřívají na čele ligové tabulky. Pojďme se ve fotogalerii podívat po stopách výhry.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.