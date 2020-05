„Měli o mě dlouhodobý zájem. Byli přímočaří a nakonec mě nemuseli ani moc přesvědčovat. Cítil jsem, že to je správné rozhodnutí,“ uvedl krátce po podpisu tříleté smlouvy Matěj Hybš, který měl nabídky i ze zahraničí.

V rozhovoru pro Deník se pak ohlédl i za svojí kariérou, kterou začínal v Nižboru, ve středočeské vesnici, kde vyrůstal. V nedalekých Hořovicích si potom se starším bratrem Jakubem zahrál i žákovskou ligu. Velký vzor měl ve svém otci. „Táta byl profík a brácha by byl určitě taky, bohužel kvůli zranění musel v osmnácti skončit,“ litoval Matěj Hybš.

„Hořovice? Srdeční záležitost. Byli jsme tam jedna velká rodina! Miluju vzpomínky na tohle období,“ vyznal se.

Od malička se pohyboval na levém kraji sestavy. „Vždycky jsem se motal na levé lajně, buď bek, nebo halv. Celý život jsem to tak nějak střídal,“ popisoval mládežnický reprezentant.

V patnácti letech pak přišel životní přestup, když se ozvala pražská Sparta. „To pro mě bylo zásadní, začal jsem se připravovat na velký fotbal a bylo jen na mně, jak k tomu přistoupím,“ říkal Matěj Hybš.

A protože k fotbalu přistupoval zodpovědně, v rudém dresu se dostal až do ligového áčka, v roce 2013 si zahrál v Evropské lize proti slavné Chelsea. „To byly asi životní zápasy,“ přiznal, ale rád vzpomíná i na svoji premiéru v Izraeli proti Kyriat Šmona na podzim 2012.

„Hrál jsem první zápas v základu. Vybaví se mi i první derby, které jsme vyhráli myslím 3:1, a určitě ty dvojzápasy s Chelsea,“ doplnil Hybš, který se Spartou v roce 2014 vyhrál českou ligu i domácí pohár, když ve finále porazili právě Plzeň po remíze (1:1) v penaltovém rozstřelu (8:7).

Potom se ale vše nějak zadrhlo, Hybš vypadl ze sestavy a následovala hostování v Jihlavě a Jablonci, ve Spartě už se nedokázal neprosadit, a tak přestoupil do Liberce. „Ty tři roky si nemohu vynachválit,“ říkal k angažmá ve městě pod Ještědem.

Přesto teď nastal čas pro změnu. „Přestup do Plzně vnímám jako velký posun vpřed, další krok v plnění svých snů. Jdu do klubu, který má nejvyšší ambice, chce vyhrávat tituly a hrát evropské poháry. A to chci i já,“ vysvětloval motiv přesunu do Plzně. „Ale pozor, pořád jsem do konce sezony ještě v Liberci a budu se ze všech sil snažit, abychom udělali poháry,“ slíbil Matěj Hybš.