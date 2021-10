Ale bylo to vydřené vítězství. Souhlasíte?

Byl to hodně těžký zápas, jsou to ubojované tři body. Myslím si, že jsme mohli v první půli navýšit vedení, šance jsme na to měli. Kdybychom je proměnili, byl by ten zápas klidnější.

Vy jste rozjel centrem akci před vítězným gólem. Jak jste pak celou situaci viděl?

Dával jsem balon na Sikyho (Sýkora) do kapsy, ale na to nedosáhl. Ale Řízek to skvěle zavřel na zadní tyči a dával zpětnou přihrávku pod sebe. Zaplaťpánbůh, že z toho padl gól.

Teplice mají nového kouče Jiřího Jarošíka. Jak jste změnu vnímali?

Oni už pod ním hráli na Slovácku, kde vedli, pak se to snažili ubránit. A když soupeř otočil skóre, hráli posledních dvacet minut velice dobře. Dnes to bylo podobné.

Vy osobně jste po dlouhé době nastoupil v základní sestavě. Jaké to bylo?

(úsměv) Vždycky je dobré, když hrajete od začátku.

Teď v neděli vás čeká doma Jablonec. Co k tomu říct?

Myslím, že to bude šlágr kola. I když Jablonec na tom teď v lize není moc dobře, je to nesmírně těžký soupeř. Doufám, že nás přijde podpořit co nejvíc fanoušků.