V 26. minutě natáhl záložník Lukáš Kalvach ke střele zpoza šestnáctky a míč k překvapení domácích zapadl přesně k tyči. Druhý gól pak přidal brzy po přestávce francouzský útočník Jean-David Beauguel, a i když domácí Karlsson v závěru snížil po výhře 2:1 si odváželi tři body viktoriáni.

„Nálada je skvělá,“ říkal Lukáš Kalvach, pro něhož to byla pátá vstřelená branka v této sezoně. „Jsme moc rádi, že jsme měli takový skvělý vstup do toho kolotoče zápasů, který nás teď čeká,“ připomněl 24 letý záložník náročný program, který teď všechny týmy čeká.

Plzeňská Viktoria už v sobotu od 18 hostí Mladou Boleslav a po výhře na Spartě má na čem stavět.

„Myslím si, že výkon byl z naší strany dobrý, až v závěru jsme začali dělat chyby a Sparta se dostala do hry. Ale zvládli jsme to,“ doplnil Kalvach v rozhovoru pro klubový web.

Jak byste popsal svoji gólovou trefu?

Naváděl jsem si sám balón na bránu, měl jsem až překvapivě hodně prostoru. Do poslední chvíle jsem čekal, jestli se neotevře prostor pro některého ze spoluhráčů. Ale slyšel jsem, jak kluci volají, abych střílel. Tak jsem je poslechl, naštěstí to zapadlo k tyči. Jsem rád, že jsem to takhle trefil.

Už předtím jste měli dvě tři šance, nebyla tahle paradoxně ze všech nejmenší?

Myslím si, že jo. Bylo tam dost centrů, kdy balon propadl na malé vápno, už to jsme mohli proměnit.

Sparta na konci snížila, přišlo dlouhé nastavení, byly to nervy?

Trošičku jo, protože jsme nedokázali udržet balon. Měli jsme tam zbytečné ztráty, to nás stálo spoustu sil. Sparta zjednodušila hru, dala tam druhého útočníka. Tetteh i Kozák jsou siloví hráči, špatně se brání. Zatlačili nás, měli víc balon na kopačkách. Ale naštěstí jsme dostali jen jeden gól.

Zato v úvodu se zdálo, že vám jdou lépe nohy než soupeři. Cítili jste to také tak?

Jo, začátek jsme měli dobrý, drželi jsme balon, ještě do poločasu jsme dali branku. To nám hodně pomohlo.

Je vítězství na Spartě důležité i s ohledem na náročný program, který vás teď čeká?

Jasně, každé vítězství je dobré. Zvlášť když teď půjdou zápasy v rychlém sledu po sobě, to vítězství nám může jenom pomoct. Doufám, že v tom budeme pokračovat.