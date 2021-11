A trenér Michal Bílek sčítá ztráty. Stoper Luděk Pernica i další zkušený bek Radim Řezník mají ještě stopku za vyloučení v zápase na Slavii, po domácím utkání s Olomoucí se k nim přidal další stoper Filip Kaša.

A mladík Václav Míka je stále ještě na marodce. Tím se trenérům podstatně zužuje výběr koho postavit do obranné čtveřice.

Plzeňský obránce Filip Kaša je mimo hru.Zdroj: fcv/Martin Skála

Ještě, že už aspoň může hrát Jhon Mosquera, další z vyloučených na Slavii. Ten je mimo jiné i jednou z alternativ na levý kraj defenzivní čtveřice, kde ale v posledních zápasech zaskakoval Jan Sýkora a nevedl si vůbec špatně.

„Když bude hrát každý levý bek jako Honza Sýkora, tak mě bude fotbal bavit,“ glosoval to například televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Petr Švancara.

Jan Sýkora (na archivním snímku v zápase s Hradcem).Zdroj: fcv

Na stejném postu pak může hrát i ortodoxní levák Matěj Hybš. Ale pozor, se zkušeným bekem si musí při současné personální nouzi počítat i jako s jednou z alternativ na post stopera, vyzkoušel si to už ve Spartě. V Plzni měl na levém kraji obrany nahradit Davida Limberského, odehrál tam prvních šest kol této sezony, ale po pohárovém selhání s CSKA Sofia a následné ligové porážce s Hradcem Králové vypadl ze sestavy a už jen paběrkoval.

Teď se před ním otevírá nová šance. A jen tak mimochodem na jaře doma proti ostravskému Baníku nastoupil Hybš jako ortodoxní levák na pravém kraji obrany. Že by teď zaskakoval na stoperu?

„Na pozici stopera jsme se dostali do velkých problémů,“ připustil už po bezbrankové remíze s Olomoucí plzeňský trenér Michal Bílek. Od té doby dumá, co s tím. Rozhodnutý podle kuloárních informací ještě není, zkouší prý různé varianty.

Obránce fotbalové Viktorie Plzeň Milan Havel.Zdroj: fcv

Moc alternativ však ke kapitánovi Lukáši Hejdovi není. Vedle Hybše se nabízí třeba Milan Havel, ale ten nejspíš zůstane napravo. Další variantou by mohl být Dominik Janošek, ale je třeba nahradit ještě defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha, jenž na stoperu dohrával proti Olomouci. Viděl však čtvrtou žlutou kartu, takže i on je mimo hru.

Další možnosti jsou hodně odvážné, mohl by se po zranění vrátit mladík Modou Ndiyae. Ale zatím hrál jen dvakrát v přípravě za béčko, rezervě Bohemians dokonce vstřelil gól. Bude dostatečně rozehraný na důležitý ligový mač?

Tomáš Chorý (vpravo) se svými spoluhráči.Zdroj: FCVP

Další z adeptů, jinak útočník Tomáš Chorý je na tom v tomhle směru lépe, ale po zápase s Olomoucí má zlomeninu v obličeji, hrát by mohl jen s obličejovým krytem. Při hlavičkách by byl jistě platný, ale není to s minimem zkušeností v obraně příliš velký risk?

No… nebude to mít trenér Michal Bílek při volbě sestavy na sobotní zápas v Ostravě jednoduché. Koho byste mu doporučili vy? Hlasujte v anketě níže.