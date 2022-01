Na startu přípravy měl Michal Bílek, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, k dispozici kompletní hráčský kádr. Včetně francouzského útočníka Jeana-Davida Beauguela, kterému končí po sezoně smlouva, a tak se spekulovalo, že by mohl odejít už v zimě, aby ho klub ještě zpeněžil. Zatím se to nestalo.

„Je to velmi důležitý hráč, dal deset branek, odvádí velmi dobrou práci. Já mám velký zájem, aby pokračoval,“ říkal včera novinářům plzeňský kouč Michal Bílek.

„Neměl bych z jeho odchodu radost. Uvidíme, jak se situace kolem něho bude vyvíjet,“ doplnil 56letý kouč.

V zimní přestávce nedošlo k téměř žádným změnám. Znamená to, že jste se složením kádru spokojený?

Podzimní část jsme zvládli poměrně dobře. Kádr je tady kvalitní a myslím, že i dostatečně široký. K žádným výrazným změnám nedojde, i když nevylučujeme, že může někdo přijít nebo odejít. Ale velký pohyb v hráčském kádru už nebude.

Ale na jaře hned čtyřem hráčům končí smlouvy. A je mezi nimi i nejlepší střelec Jean-David Beauguel. Přesvědčujete ho, aby zůstal?

S Bogym jsem samozřejmě mluvil. Já mám velký zájem, aby pokračoval. Uvidíme, jak se situace kolem něho bude vyvíjet.

Umíte si představit, že by odešel už teď v zimě?

Neměl bych z toho velkou radost. Je to velmi důležitý hráč, dal deset branek, odvádí velmi dobrou práci. Byl by to velký zásah do týmu. Ale nevylučuji nic, stát se může cokoliv.

Kromě něho máte do útoku už jen Tomáše Chorého. Neuvažovali jste o posílení na tomhle postu?

Bavili jsme se o tom s majitelem, ale zatím jsme k tomu nesáhli. Ještě uvidíme, přestupní termín je dlouhý.

Trénoval s vámi mladý Petr Pejša z Vltavína…

Bohužel má nepříjemné zranění, bude delší dobu mimo. Je to jeho velká smůla.

Máte vytipovaná i jiná jména?

Tím, že Bogymu končí za půl roku smlouva, samozřejmě sondujeme situaci. Hledáme nové potencionální útočníky, máme v merku hráče z Čech i ze zahraničí.

Cítíte, že potřebujete posílit i na jiném postu?

Kádr je dost silný, poradíme si na všech postech. Máme tady dvacet hráčů a hrajeme jenom ligu, to by mělo stačit.

Po podzimu jste druzí, jen bod za vedoucí Slavií. Přiznejte, čekal jste, že budete takhle vysoko?

Zpočátku jsme nepočítali, že uhrajeme tolik bodů. Ale mužstvo se dalo postupně dohromady. Pracovalo velmi dobře, hráli jsme pozorně do obrany a tím, jak si vše sedlo, přicházely výsledky. Nepočítali jsme, že budeme v tabulce takhle vysoko, ale myslím, že to je zasloužené.

Mění to nějak vaše cíle pro jaro?

Jsme bod za Slavií a dva body před Spartou, chceme se jich držet co nejdéle. Důležitý bude vstup do jarní části, abychom ho zvládli.

Promluví do boje o titul ještě někdo jiný než vy se Spartou a Slavií?

Nebude to jen o těch třech mančaftech. Určitě se do boje o čelo zapojí i Slovácko a Baník. Slovácko je nepříjemný soupeř, hraje dobře už tři roky. Ještě zamíchá kartami.

Na závěr se ještě zeptám, nakolik vaši práci ovlivňuje chystaná změna majitele klubu, popř. vstup nového investora?

To jde kolem nás, i když samozřejmě nějaké informace od majitele mám, naší práce se to vůbec nedotýká.