„Je to neuvěřitelné. Myslím, že je to obrovské překvapení, protože v minulé sezoně jsme zachraňovali páté místo v posledním zápase. Když jsme vstupovali do tohoto ročníku, nikdo z nás a asi ani z vás, jsme nečekali, že Plzeň bude bojovat o titul a nakonec ho získá,“ pokračoval potom Michal Bílek na tiskové konferenci.