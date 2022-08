Když Kuchta v létě zamířil z Ruska do Sparty, ve Slavii mu nemohli přijít na jméno. Teď jsou fanoušci sešívaných rádi, že vyčpělého kanonýra nemají ve svém týmu. Na sociálních sítí si z něj utahují, že jako bývalý slávista Spartě úmyslně škodí. Podle toho, co Kuchta předvádí, se není čemu divit.

Kuchta si představoval úplně jiný začátek angažmá na Letné. V utkání proti Vikingu se netrefil ani do prázdné brány a Sparta přišla o evropské poháry. Nepovedla se mu ani ligové premiéra v rudém dresu. Nejen že nedal gól a Sparta padla, ale v nastavení předvedl úlet.

Frustrovaný Kuchta v nastavení neudržel nervy a ležícímu libereckému brankáři Olivieru Vliegenovi šlápnul na hlavu. Červený faul navíc přijde draho celou Spartu. Kuchta totiž dostane stopku na víc než jeden zápas. A Pražané tak přijdou na nějakou dobu o útočníka číslo jedna.

„To, že bude chybět, je velký problém,“ přiznal dánský kouč Sparty Brian Priske. Bezprostředně po zápase se s Kuchtou o inkriminované okamžiku nebavil. „Ještě jsem s ním nemluvil. Abych se přiznal, ani jsem detailně neviděl tu situaci,“ líčil novinářům na tiskovce.

Přestože Kuchtův zkrat je neomluvitelný, od Priskeho žádný kartáč nedostane. Náladového útočníka totiž potřebuje dostat do pohody a ne ho peskovat. „Nejsem typ člověka, který by byl agresivní. Snažím se hráčům pomáhat, což neznamená, že bych k nim nebyl tvrdý,“ přiznal dánský trenér.

Na Kuchtovu absenci může Sparta doplatit. Jeho góly tým potřebuje, spoléhá na ně. Na druhou stranu se teď může ukázat Tomáš Čvančara, který dostane větší prostor. „Jsou tu další, kteří musí ukázat kvalitu, aby mohli hrát v základní sestavě,“ pravil Priske.

Sparťané na úvod sezony prohráli dva zápasy ze tří, ani jednou nevyhráli, navíc vypadli z evropského poháru. Hráči jsou rozladění, fanoušci naštvaní. Priske teď bude muset pracovat i s mentálním nastavením svých svěřenců.

„Nikdo z nás není rozhodně spokojený. To, co se teď děje, zkrátka není akceptovatelné. Každý v týmu, hráči, realizační tým a všichni zaměstnanci klubu musí tahat za jeden provaz. Uvědomujeme si, že fanoušci jsou na nás naštvaní, že budeme kritizovaní. Akceptujeme negativní názory. Fanoušci mohou útočit i na mě, jsem na to připraven. Já jsem ten, kdo je za výsledky odpovědný. Chci říct, že hráči chodí každý den do tréninkového centra dřív než musí a odcházejí později, než by měli. Jedinou cestou je týmový duch a tvrdá práce každý den.“