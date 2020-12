Poprvé se ale potkali už na mistrovství světa do 20 let ve Spojených arabských emirátech. „Už tam jsme si padli do oka,“ přiznával později v rozhovorech David Limberský. Chvilku pak společně byli i ve Spartě.

Ale trvaleji se jejich cesty spojily až v roce 2008 v Plzni, Petržela přišel už v zimě, v létě ho pak následoval i Limberský.

A táhli to tady spolu až do loňského léta, tedy s výjimkou Petrželova ročního intemezza v bundesligovém Augsburgu.

V neděli se proti sobě postaví v Uherském Hradišti jako soupeři. Bude to poprvé od loňského návratu Milana Petržely domů na Slovácko.

Přitom on už Plzeň dvakrát porazil, loni v srpnu ve Štruncových sadech 2:0 a pak i v prosinci doma (2:1). Jenže to Limberský pokaždé kvůli zranění v sestavě chyběl. Vyjde to tedy do třetice, že budou na hřišti oba?

Nic nenasvědčuje tomu, že by to tak být nemělo. Oba patří do základní sestavy.

Petržela nastoupil ve středu v Brně ke 400. ligovému zápasu a Limberský stejnou metu pokoří na jaře.

V úterý 37letý obránce vstřelil po více než roce ligový gól a přispěl k vítězství 7:0 nad Teplicemi.

„Máme se od čeho odrazit. Věřím, že na to navážeme, i když na Slovácko jedeme s pokorou,“ řekl pak David Limberský pro klubový web.

„Ale potřebujeme další výhru,“ potvrdil. Na tři body ale jistě myslí i Milan Petržela v dresu Slovácka. Kdo z parťáků bude mít potom důvod k úsměvu?