„Začátek jsme prospali, trvalo nám 15-20 minut, než jsme se dostali do tempa a drželi víc míč. Pak už to bylo z naší strany slušné, i jsme si vytvořili nějaké šance a závary, ale nedotlačili jsme to tam,“ litoval 26letý Lukáš Kalvach bezbrankové remízy.

A protože pražská Slavia o den později rozstřílela Pardubice 5:0, přeskočila viktoriány na čele ligové tabulky.

„Nic se neděje, jedeme dál. Máme teď čtrnáct dnů na to, abychom se připravili na další zápas. Věřím, že zase budeme úspěšní,“ neztrácel Kalvach optimismus, přestože ho ztráta proti mateřskému klubu mrzela.

„Proti Sigmě je to pro mě vždycky speciální, i když za dobu, co tam nejsem, se toho hodně změnilo. Ale zase se tam vrátil trenér Jílek,“ pronesl člen širšího reprezentačního kádru pro předzápasový klubový bulletin.

Olomoucká Sigma nastoupila v Plzni netradičně se třemi stopery – Hubníkem, Jemelkou a Benešem.

„Možná trošku nás to zaskočilo,“ zapřemýšlel rodák z Hané. „Ale spíš nám vadilo, jak byla Sigma aktivní, napadala nás ve třech lidech. Postupem času jsme si však zvykli a byli jsme lepší,“ domníval se Kalvach a mrzelo ho vyloučení Kaši, protože už předtím viděl červenou kartu v závěru první půle hostující Hubník, přesilovka Viktorie však trvala jen pár minut.

„Byly to dva zbytečné fauly, jenže tak se to někdy sejde,“ utrousil pouze.

Právě Kalvach se pak musel zatáhnout na post stopera. „ Nebylo to pro mě zase až tak nové, už jsem párkrát na stoperu dohrával. Samozřejmě je pro mě komfortnější hra ve středu zálohy, ale ta situace byla, jaká byla,“ trpce se pousmál fotbalista plzeňské Viktorie a prozradil i co byl jeho hlavní úkol.

„Měli jsme si to víc pohlídat, aby nedocházelo k brejkovým situacím. Sigma tam měla po prostřídání rychlé hráče, ať už to byl Zahradníček nebo Šíp. Naštěstí jsme gól nedostali. Ale to nic nemění na tom, že jsme měli zápas zvládnout lépe,“ říkal Kalvach smutným hlasem po třetí ztrátě v řadě.

Po vyřazení v osmifinále tuzemského poháru MOL Cup (0:2) prohráli viktoriáni stejným poměrem na Slavii a teď brali jen bod za bezbrankovou remízu s Olomoucí.

„Určitě to není příjemné, představovali jsme si to jinak. Zvlášť s Olomoucí jsme to měli měli zvládnout lépe, na Slavii jsme to měli v deseti těžké,“ popisoval Kalvach, ale hlavu v žádném případě nevěší. Věří, že přestávka jeho týmu prospěje.

Po ní pojedou viktoriáni na horkou půdu do Ostravy, utkání s Baníkem se hraje 21. listopadu od 18 hodin. O týden později začnou doma druhou polovinu základní části FORTUNA:LIGY zápasem s Bohemians.