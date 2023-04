/ROZHOVOR/ Středeční utkání v Praze na Letné, které začíná v 19.30 hodin určí podle kouče plzeňské Viktorie další ráz pro zbytek letošní sezony.

Plzeňský trenér Michal Bílek při nedělním utkání se Zlínem (4:0). | Foto: fcv

Na Spartě prožil Michal Bílek největší část hráčské kariéry, získal s ní devět titulů a další přidal jako trenér. V roce 2007 dokonce slavil double, ale teď ve středu přijede na Letnou s plzeňskou Viktorií jako soupeř.

A po nedělním vítězství nad Zlínem (4:0) uznal, že ten zápas určí pro jeho tým ráz zbytku sezony. Viktoriáni ztrácí dvě kola před koncem základní části na obě pražská S šest bodů. „Chceme se jim přiblížit, na Spartě to bude klíčový zápas,“ prohlásil Michal Bílek. „Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky. Pokud ne, už je téměř nemožné ligu vyhrát,“ uznal 58letý trenér Viktorie. „Věřím, že to zvládneme,“ dodal jedním dechem.

Středeční utkání začíná na pražské Letné od 19.30 hodin.

Pomůže vám před středečním šlágrem na Spartě domácí výhra nad Zlínem?

Každá výhra vás posílí. Naše sebevědomí může jít nahoru, můžeme jet na Spartu s čistou hlavou. Ale tam to bude o něčem jiném.

Viktoria smetla posledního a nabudila se na Spartu

Povídejte…Nastoupíme proti silnějšímu protivníkovi, kterému se v jarní části mimořádně daří. Jsou velmi silní v domácím prostředí. Musíme podat vynikající výkon.

Ten se Zlínem ještě takový nebyl, ale výhra bez větších problémů jistě potěší, že?

Udrželi jsme po delší době nulu vzadu (teprve druhou v jarní části ligy – pozn. aut.). Celý zápas jsme měli relativně pod kontrolou, soupeře nepouštěli do šancí, dali čtyři branky. Jsem rád, že se po delší době prosadili Vlkanova a Chorý, po zranění se vrátil další útočník Kliment.

V základu nastoupil po pauze i zkušený záložník Pilař, řekl si o větší prostor?

Všichni víme, že Venca je velmi zkušený, silný na míči, dovede přejít jeden na jednoho, má dobré zakončení. Měl tam několik velmi dobrých momentů. Na to, že hrál po takové době, se toho zhostil velmi dobře. Jak to s ním bude dál, se ještě uvidí.

A co další změny, místo zraněného Kopice hrál Jirka, na hrotu začal Durosinmi. Ale oba jste v poločase střídal…

Chorase (Tomáš Chorý) jsme nechali trošku odpočinout kvůli náročnému programu a také proto, že na něj byl trošku tlak, že nedává góly. Jirka také dlouho nenastoupil. Chtěli jsme dostávat balony za obranu a rozbíhat akce, střídavě se nám to dařilo. Proto šel do druhé půle místo něho Vlkanova, do kombinace je přece jen platnější. Ty poločasové změny nám vyšly, Vlkanova dal dva góly, Choras jeden.

Ještě se vrátím k chystanému souboji na Spartě. Poučíte se z nedávného vystoupení na Slavii, kde jste byli pasivní a padli jste 1:2? Budete teď hrát odvážněji?Pokud chceme uspět, musíme dobře bránit a nepouštět soupeře do brankových příležitostí. Soustředíme se na pozornou defenzivu, ale potřebujeme na Spartě uspět, takže musíme být také odvážní dopředu. Jednoznačně chceme být odvážnější než na Slavii. Tam jsme také nešli do zápasu s tím, že se soustředíme jen na defenzivu. Slavia nám toho však moc nedovolila.