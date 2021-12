Byť plánoval, že se bude dívat s přáteli v hospodě, nakonec musel zůstat na chalupě. „Došlo pivo,“ vysvětloval s úsměvem.

Zápasy plzeňské Viktorie si většinou ujít nenechá, vidět chtěl i třaskavý duel v Uherském Hradišti.

Nejen kvůli Milanu Petrželovi si přál kvalitní fotbal a remízu 2:2.

„Milanovi strašně fandím. Je neuvěřitelné, co ve svém věku předvádí,“ chválí bývalého spoluhráče a rekordmana v počtu ligových startů v samostatné české nejvyšší soutěži. „Doufám, že mu zdraví vydrží a že odehraje ještě další zápasy,“ přeje mu.

Srdcem je však Plzeňák, Viktorce fandí nejen proto, že její modročervený dres v minulosti nosil, ale v kraji zůstal, na západě Čech se usadil. „Hlavně jsem ale chtěl, aby to byl dobrý zápas,“ přiznává.

Přání se mu však splnilo jen částečně.

Plzeň poslal na Slovácku už po 45 sekundách do vedení Milan Havel, který se postaral o nejrychlejší gól ligové sezony.

Druhou branku Západočechů přidal v 68. minutě nejlepší střelec Jean-David Beauguel, v nastavení už jen snížil střídající Ondřej Šašinka. „Hostům pomohl rychlý gól. Slovácko už pak jen marně bušilo do dobře organizované obrany soupeře. Plzeň hrála zezadu a na brejky, sedmdesát minut se víceméně jen bránila, přesto jsem po jejím druhém gólu věděl, že je konec,“ uvedl.

PRAVIDLŮM NEROZUMÍ

Také podle dvaačtyřicetiletého bývalého hráče Feherváru, Újpesti nebo týmu Lombard Pápa zápas ovlivnily dva neuznané góly Slovácka, první kvůli údajné ruce Kohúta a druhý pro těsný ofsajd útočníka Jurečky.

Róth s verdikty sudího Pechance a jeho kolegy u videa zásadně nesouhlasil. „První branka byla regulérní a druhou bych taky uznal. Centimetrový ofsajd bych vůbec neřešil,“ říká. Ze současných pravidel je nešťastný, stejně jako ostatní bývalí hráči jim nerozumí.

Při sledování dění na trávníku často nechápe, co sudí vůbec řeší, jaké prohřešky zkoumají. „Zajímalo by mě, kdo ty pravidla vymýšlí, když se stejně mění často jako ponožky. Nikdo neví, jak to nyní je,“ diví se.

„Za mě by se měl podporovat útočný fotbal, aby padaly góly, a ne aby se odvolávaly branky po údajné ruce, kterou si hráč stejně vůbec v ničem nepomohl,“ míní.

Podle Rotha by VAR měl zasahovat pouze v klíčových momentech. „Řešit by se měly pouze hlavní věci. Ne aby hráči po každém gólu pět minut stáli a čekali co bude. Do toho padá sníh, může dojít ke zranění. Navíc ani pro diváky to není ideální. Všichni to řeší,“ říká.

Maďarský fotbalista, který stále nastupuje v nižší české soutěži, si myslí, že by se zodpovědnosti neměli zříkat především rozhodčí na trávníku. „Nevím, od čeho tam vlastně jsou, když stejně všechno za ně řeší kolegové v mobilní budce, co sledují video,“ nechápe.

OPATŘENÍ NECHÁPE

Tým z Uherského Hradiště i kvůli zásahům VAR poprvé v ligové sezoně doma ztratil body, v posledních dvou kolech prohrál a na čtvrtém místě tabulky má už jen tříbodový náskok na pátou Ostravu.

Dochází Moravanům na konci podzimu dech? Ztrácí kontakt s elitní trojicí?

Róth by Slovácko rozhodně neodepisoval. „I proti Plzni hrálo velice dobrý fotbal. Osmdesát minut tam lítají balony do šestnáctky, což mám rád. Pořád mohou ostatní prohánět,“ je přesvědčený.

Favoritem však dál zůstává pražská Slavia. „Má nejširší kádr, ale stát se může cokoliv,“ míní.

Otázka je, za jakých opatření se bude letošní sezona dohrávat. Nyní může na stadiony jen tisíc diváků. „Opatření vůbec nerozumím. Mám jich plné zuby,“ zlobí se.

„Já jsem očkovaný, covid jsem prodělal. Žena byla pozitivní, ležela doma a já musel do práce, takže jsem mohl nemoc roznést a nakazit spoustu lidí,“ kroutí hlavou.

„Ale jelikož jsem uvědomělý, radši jsem zůstal tři týdny doma, abych to neroznášel, protože jsem to taky chytil,“ pokračuje. „A tady se řeší, zda může být na venkovních stadionech sto nebo tisíc lidí, přitom v obchodním centru je plno a spousta lidí ani nemá roušky,“ dodává na závěr.