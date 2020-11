Naše produktivita je slabá, uznal Guľa po další ztrátě

Po prvním poločase s pražskou Spartou jako by viktoriánům zvlhl střelecký prach, už 225 minut nedali gól. Výsledkem toho je jediný bod ze dvou venkovních zápasů za sobotní bezbrankovou remízu v Českých Budějovicích. A to je na tým, který by rád hrál o mistrovský titul zoufale málo.

Adrian Guľa | Foto: fcv/Martin Skála