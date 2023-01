V sestavě Baníku byli Řezník, Vydra vydržel na trávníku hodinu, pak ho střídal Zeher. Zápas skončil bezbrankovou remízou. Viktoriáni krátce nato získali svoji první trofej, v květnu vyhráli český pohár. To už Vydra věděl o nabídce z italského Udine, které za něho vysázelo Baníku v přepočtu 100 milionů korun.

Vrátil se až teď v zimě. „Po třinácti letech zpátky na českých trávnícícha zrovna prohra,“ soukal ze sebe Matěj Vydra po sobotní porážce s Hradcem Králové (1:2). „Nezvládli jsme to,“ dodal ostřeji fotbalový útočník, jenž má na kontě více než sto startů v anglické lize.

Loni na jaře si však ošklivě poranil koleno, předčasně skončil v Burnley, a tak musel řešit, co bude dál. Do Plzně se loni na podzim jezdil dívat na Ligu mistrů. Tam začalo oťukávání, nakonec slovo dalo slovo a Vydra se už na startu zimní přípravy hlásil trenérům Viktorie jako čerstvá posila.

Matěj Vydra nastupuje na hřiště.Zdroj: Jindřich Schovanec

Bylo ale jasné, že osm měsíců po operaci kolena nelze nic uspěchat. „Matěj dostane čas, aby se dal do kupy,“ sliboval hlavní kouč Michal Bílek. A svoje slovo také dodržel. Byť na sobě Vydra v tréninku tvrdě pracoval, do zápasů nenaskočil ani na soustředění ve Španělsku. Jeho chvíle přišla až v jarní ligové premiéře s Hradcem. „Byli jsme domluvení, že by tam mohl jít na patnáct minut, dvacet minut,“ říkal po zápase plzeňský kouč Bílek.

Nakonec šel reprezentační útočník do hry už v 59. minutě. A první kontakt s českou realitou byl drsný, hned ho tvrdým zákrokem srazil hradecký kapitán Kodeš. Jinak ale Vydra nezklamal, v závěru měl i šanci vyrovnat.

„Škoda, že ji neproměnil,“ litoval trenér Viktorie. „Měl jsem to na noze, ale nevyšel mi krok. Nechtěl jsem to rvát silou, snažil jsem se to lehce posunout vedle gólmana, ale bohužel jsem mu trefil ruku,“ popisoval situaci z nastaveného času samotný Matěj Vydra.

V Plzni jsou rádi, že mají takového plejera. „Na tréninku ukazuje kvalitu. Jsem rád, že je zdravý, v dalších zápasech nám hodně pomůže,“ vyslovil přesvědčení kouč Bílek. Bude to potřeba, protože Viktoria ztratila vedení ve FORTUNA:LIZE, už se zase dívá Slavii na záda.

