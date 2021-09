Domácí nastoupili do slavnostního zápasu v retrodresech připomínajících první zápas klubu v roce 1911 a začali zostra. Z úvodního tlaku ale vytěžili jen Pernicovu hlavičku do tyče v 10. minutě. Pak se ale osmělilo i Dynamo a v 13. minutě pálil Hora vedle.

Jihočeši byli aktivní a nebezpečnější než domácí. Také jim zabránila ve skórování branková konstrukce po střele Čavoše. Do přestávky si vytvořili i další střelecké příležitosti, buď je ale zakončili nepřesně nebo je lapil brankář Staněk.

Za Plzeň se do dobré šance tlačil Beauguel, ale ve 37. minutě přihrávku na něj vystihl Talovierov.

Nakonec se ale přece jen prosadili krátce po změně stran. Další chybu domácích potrestal aktivní Bassey, který proměnil další ze svých pokusů, když se osamocený na penaltě efektně položil do centru a poslal balon do sítě.

Kouč Viktorie Bílek zareagoval tím, že poslal na hřiště druhého útočníka Chorého a jeho svěřenci začali na soupeře tlačit. Mosquerovu hlavičku zblízka ale Vorel vyrazil, Plzeňští se tak dočkali až o chvíli později. Chorý v 69. minutě sklepl balon na Řezníka, ten nechal kolem sebe proklouzat Králika a přízemní střelou vyrovnal.

O deset minut později bylo v Doosan Areně ještě veseleji, Po rozehraném rohovém kopu přetlačil ve vzdušném souboji jednoho z budějovických obránců kapitán Hejda a hlavou poslal Viktorii do vedení.

Když pak v 85. minutě zastavil Staněk skvělým zákrokem na brankové čáře hlavičku Talovierova a v nastavení vyrazil i prudkou ránu Škody, mohlo se ve Štruncových sadech začít slavit s plnou parádou.

„Budějovice odehrály velmi dobré utkání, byly hodně nebezpečné. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, nechali jsme soupeři hodně prostoru. O poločase jsme si řekli, že nehrajeme dobré utkání, že to musíme ubojovat. Jsme rádi, že jsme to zvládli, bylo to náročné,“ hodnotil utkání v televizním rozhovoru plzeňský trenér Michal Bílek.

Jeho protějšek David Horejš žehral na produktivitu. „To dnes rozhodlo. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme spoustu možností. Po přestávce jsme dali krásný gól, Plzeň si pak vytvořila tlak, ale i tak jsme měli opět šance na vyrovnání, kdy soupeře podržel Jindra Staněk. Mrzí mě to, odehráli jsme skvělé utkání, ale odměnu v podobě bodového zisku nemáme,“ řekl po zápase.

Viktoria Plzeň – Dynamo České Budějovice 2:1

Poločas: 0:0. Branky: 69. Řezník, 79. Hejda - 53. Bassey. Rozhodčí: Petřík – Kotík, Pochylý. ŽK: M. Havel, Beauguel, Pernica, Staněk – Čavoš. Diváci: 9312.

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, M. Havel – Bucha, Kalvach (56. Chorý) – J. Kopic (56. Janošek), J. Sýkora (90. + 1. Čermák), Mosquera (80. Šulc) – Beauguel.

SK Dynamo Č. Budějovice: Vorel – Sladký, Králik, Talovierov, Čolić – Čavoš, Hellebrand (83. Michal Škoda) – Van Buren, Hora (70. Javorek), Mršić (74. L. Havel) – Bassey.