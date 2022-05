Nejprve do beznadějně vyprodaného stadionu ve Štruncových sadech, kde v ochozech bylo 11 300 diváků. Fanoušci soupeře, jímž byl ostravský Baník, přispěli vytrvalým povzbuzováním ke skvělé atmosféře, ale přece jen odjížděli smutní. Zarmoutil je nejlepší ligový střelec Jean David Beaguel proměněnou penaltou a domácí zadáci v dalším průběhu vyrovnání nepřipustili. "Právě obrana s vynikajícím Staňkem mezi tyčemi, to byla naše cenná deviza," měl jasno věrný příznivec Vladimír Vrána z Vejprnic, který nevynechal jediný zápas sezony!

S přibývajícím časem euforie v hledišti bobtnala a přispěl k tomu hlasitý kotel. Dlouhotrvající potlesk pro střídajícího kanonýra nebo mexická vlna, to byly momenty, na které se nezapomíná. Těsně před koncem se na velkoplošné obrazovce objevila výzva, aby diváci zůstali ve svých sektorech. Jenže s posledním hvizdem rozhodčího byl trávník plný jásajících fans, kteří chtěli být co nejblíž předávání medailí a cenného poháru. Doosan arénou se rozezněla skladba We are the Champions a kádr včetně realizačního týmu čekala další ´povinnost´. Přesun do centra, neboť na náměstí Republiky na ně čekaly tisíce nadšených fandů. Vyhlížely své miláčky zhruba hodinu a alespoň žízeň mohly zahnat sponzorským pivem. Davy se dočkaly před 21. hodinou, kdy speciální autobus bez střechy s jásajícími hráči na palubě objel celé náměstí. A všichni ti, kteří se na obrovském úspěchu podíleli, vstupovali jendotlivě na pódium. Největší aplaus sklízeli pochopitelně Beaguel, Staněk i trenér Bálek nebo klubový boss Šádek, který přinesl pohár společně s primátorem Šindelářem. Odstartovali tím nekončící vlnu společné radosti hráčů a jejich podporovatelů.

Hned v úterý se pokračuje benefičním střetnutím Davida Limberského!

Mistři ligy! Viktoriáni si po výhře nad Baníkem převzali trofej