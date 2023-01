V Plzni kroutí už šestou sezonu a patří ke služebně nejstarším hráčům. Přišel už za trenéra Pavla Vrby, pak zažil i slovenského inovátora Adriana Guľu, i teď, pod koučem Michalem Bílkem, má místo v sestavě jisté. Jen střídá pravý a levý kraj obranné čtveřice. A jak sám říká, je mu jedno, kde zrovna hraje.

„Poctivě makáme, abychom se na jaro co nejlépe připravili,“ hlásil včera 28letý bek Milan Havel v exkluzivním videorozhovoru pro Deník mezi dvěma tréninkovými jednotkami. Za ním byla vidět blankytně modrá obloha letoviska u Středozemního moře.

„Počasí je skvělé, podmínky jsou tady výborné, moc se nám tady líbí,“ doplnil Milan Havel, jenž je v Benidormu podruhé. „Ale už je to nějaký čas, co jsem tady byl,“ dodal.

Trenér Bílek je pověstný tím, že dbá na tvrdou přípravu. Můžete to potvrdit?

Ano, hodně makáme. Ale není to první příprava pod trenérem Bílkem, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Trénuje se hodně, ale to je jenom dobře.

Je něco, co ze zimní přípravy nemáte zrovna v oblibě?

Tak to už naštěstí máme za sebou. Ty první běhy jsou vždycky horší. Zvlášť když to teď bylo v mrazech. Ale měli jsme dlouhou dovolenou, dostatečně jsme si odpočinuli. Těšil jsem se zpátky mezi kluky. Teď už to bude s blížícím se startem jara jenom lepší, pomalu finišujeme, ladíme formu.

A také jsem si všiml, že vám přípravu trenéři zpestřují různými soutěžemi. Jak si v nich vedete?

Zatím jsem v obou prohrál. (úsměv) Ale je to zajímavé, jsme skvělá parta, od trenérů přes hráče. A tohle jí jen utužuje a projevuje se soutěživost. To všechno k přípravě patří.

Mění se nějak s blížící se ligou charakter přípravy?

Jo, na soustředění to tak je vždycky, ladí se detaily. Koukáme na videa, analyzujeme podzimní zápasy. Všechno směřujeme k prvnímu ligovému utkání.

Na soustředění už jste jeden sehráli, přípravu s Heidenheimem (1:1). A střelcem jediné branky jste byl právě vy. Je to vzpruha, i když zrovna od střílení gólů na hřišti nejste?

Každý vstřelený gól je příjemný. I když musím přiznat, že tenhle byl z těch lehčích. Takových bych chtěl dávat víc. To byl spíš gól Luďka Pernici, který to skvěle protečoval. Já jen splnil svůj úkol, zavírat to na zadní tyči. Doufám, že přijdou důležitější góly než tenhle.

Však také Luděk Pernica po zápase říkal, že šlo o nacvičený signál. Už je také na soustředění pilujete?

Ne, to ještě přijde. Ale je vidět, že tohle máme dobře nacvičené. Když ho Kalvi (Kalvach) na přední tyči trefí, těžko se to brání.

Pojďme trošku pryč od fotbalu. Koukám, že počasí máte pěkné, Benidorm je zajímavé město. Už byla chvilka si ho projít?

Jo, zrovna včera (sobota) jsme měli volné odpoledne, tak jsme s klukama vyrazili k moři. Prošli jsme se po promenádě, líbilo se mi na pláži u moře. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Jak jinak si během soustředění krátíte volný čas?

V jiné dny trénujeme dvoufázově, k tomu regenerace, tak moc volna není. Večer koukneme na televizi a jsme rádi, že jdeme spát. My s Chorasem (Chorý) jsme se včera dívali na francouzskou ligu, předtím zase na Winter Classic v Bratislavě, kde hrálo Brno s Třincem.

Dnes (pondělí) vás čeká další příprava s maďarským Ferencvarosem. Co byste o soupeři řekl?

Čeká nás další těžká zkouška, možná ta úplně nejtěžší tady na soustředění. Ferencvaros má velkou kvalitu, mohli jsme na ně narazit už v létě v boji o Ligu mistrů. Viděl jsem tehdy oba jejich zápasy s Karabachem, mají v ofenzivě šikovné hráče. Je to velký tým. I teď vedou maďarskou ligu o osm bodů, a to mají o dva zápasy méně. To mluví samo za sebe.

V generálce vás pak v pátek prověří norský mistr Molde. Je dobře, že potkáváte takové soupeře i v přípravě?

Stoprocentně, mezinárodní konfrontace je důležitá. Je to úplně něco jiného než česká liga. Odhalí to chyby, které si pak zanalyzujeme. Je dobré, že potkáváme přední evropské týmy

Ještě se zeptám, jak jste přijali nováčky v týmu (Vydra, Květ, Durosinmi)?

To je otázka spíš na ně. Ale já myslím, že zapadli dobře. Není znát, že jsou tady noví.

Cítíte, že i díky nim byste měli být na jaře silnější?

Ano. Ale nejen kvůli nim, vrací se i kluci po zranění a myslím, že nám hodně pomůžou. Máme široký kádr a doufám, že to potvrdíme výkony v lize. Chceme vyhrávat každý zápas.

Ten první vás čeká s Hradcem Králové. Klub připravil speciální akci pro fanoušky Zahřejeme se na Viktorce, v níž nabízí vstupenky na první tři zápasy za cenu dvou. Co na to říkáte?

My už se těšíme na start jara. Pauza byla dlouhá. A doufám, že stejně to mají i fanoušci. A díky téhle akci věřím, že se sejdeme v co největším počtu. A od prvního kola půjdeme za svým snem.