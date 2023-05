Už nějaký čas se to čekalo. Ale teprve v úterý 9. května plzeňská Viktoria oficiálně oznámila, že trenér Michal Bílek, který loni dovedl tým k mistrovskému titulu, po sezoně končí. Stalo se tak přesně dva roky poté, co v Plzni skončil slovenský inovátor Adrian Guľa, místo něhož přišel právě současný kouč.

Trenér Michal Bílek při sobotním ligovém zápase se Slováckem. | Foto: Jindřich Schovanec

Tomu po letošní sezoně vyprší stávající smlouva a klub nebude uplatňovat opci. Jméno Bílkova nástupce klub zatím neoznámil. „V první řadě bych chtěl Michalu Bílkovi poděkovat. Přišel k nám ve chvíli, kdy se nám nedařilo a byli jsme ve velkých problémech,“ vrátil se majitel plzeňského klubu Adolf Šádek o dva roky zpět.

To viktoriáni do posledního kola bojovali o udržení pátého místa, které zaručovalo účast v kvalifikaci o Evropskou konfereční ligu. To se nakonec povedlo, i když v pohárech v létě pak Plzni vystavilo stopku CSKA Sofia.

„Kouč Bílek tým zmobilizoval, zachránil sezonu a v té následující nás dovedl jak k senzačnímu mistrovskému titulu, tak i k účasti v prestižní Lize mistrů,“ připomněl Šádek, že si jeho tým počtvrté v historii a poprvé pod jiným koučem než Pavlem Vrbou, zahrál mezi světovou klubovou elitou. V zápasech s Barcelonou, Bayernem Mnichov a Interem Milán sice viktoriáni nezískali ani bod, ale i tak po podzimu vedli českou ligu.

Jenže na jaře ztrácejí, klesli až na třetí příčku a to se zřejmě stalo osudným i trenéru Michalu Bílkovi. Přestože zanechal v Plzni úspěšnou stopu, po sezoně skončí.

Řezník je znovu na rozcestí. Fotbal mě pořád baví, chci hrát dál, prohlásil

„Prožili jsme s Michalem neuvěřitelně silný příběh, který se nesmazatelně zapsal do klubové kroniky a on na tom měl obrovskou zásluhu,“ vysekl kouči poklonu i Adolf Šádek. „Nyní jsme se však rozhodli, že se naše cesty rozdělí. Na základě tohoto rozhodnutí se po sezoně bude řešit i budoucnost ostatních členů realizačního týmu,“ doplnil muž, který je zároveň generálním ředitelem FC Viktorie Plzeň.

Trenér Bílek povede Viktorii z lavičky ve všech zbývajících utkáních nadstavbové části FORTUNA:LIGY. „Náš cíl je jasný, chceme sezonu dohrát co nejlépe, zajistit si definitivně třetí příčku zaručující účast v evropských pohárech a důstojně se rozloučit jak s celým ročníkem, tak i s trenérem Michalem Bílkem,“ potvrdil Adolf Šádek slova, která po domácím zápase se Slováckem pronesl i kouč.