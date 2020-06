Naděje fotbalistů Viktorie Plzeň ve středu sfoukla branka Ševčíka, kterou Slavii zajistil vítězství a hlavně druhý mistrovský titul v řadě.

„Potvrdilo se, že velké zápasy rozhodují detaily. My jsme některé kontry nedotáhli dostatečně sebevědomě,“ říkal po utkání na Slavii plzeňský kouč Adrian Guľa, který v zimě přebíral mužstvo se ztrátou 16 bodů na vedoucí Slavii.

„Kluci odvedli dobrou práci. Pro nás je důležité, že jsme se v sezoně dostali zpátky do hry a rvali jsme se až do tohoto zápasu. V něm byla Slavia o krok dále, protože vstřelila gól. Pro nás je to motivace do další sezony,“ doplnil kouč Viktorie.

Hokejisté Voráček s Pastrňákem, ale i slávistická rodina Prachařů či jejich kolegové Donutil aPavelka nebo Ringo Čech. Ti všichni byli zvědaví a přišli se osobně do Edenu podívat, jak dopadne šlágr fotbalové ligy.

A ten rozhodla akce ze 69. minuty, kdy pláchl po pravé straně Masopust a předložil gólovou přihrávku Ševčíkovi – 1:0. Vyrovnání měl na hlavě šest minut před koncem Mihálik, ale slávistický gólman Kolář jeho šanci lapil.

V první půli gól nepadl. I proto, že po akci Stanciu pálil vysoko nad Masopust. Stejně tak na druhé straně přestřelil branku stoper Hejda. Pak byl v akci dvakrát Stanciu, ale nejprve pálil těsně vedle a pak si gólman Hruška snadno poradil. „Je vidět, že jde o mnoho, jeden tým se bojí druhého,“ glosoval to v poločase Miroslav Koubek, bývalý kouč obou celků.

Nakonec rozhodl jediný gól Slavie. „Tušil jsem, že vedoucí gól bude vítězný. Klobouk dolů před klukama, co odvedli,“ říkal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.