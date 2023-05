/ROZHOVOR/ Poprvé od loňského července, kdy byl v soubojích s HJK Helsinky na začátku spanilé cesty plzeňských fotbalistů do Ligy mistrů, naskočil zkušený obránce Radim Řezník v dresu svojí milované Viktorie do soutěžního zápasu.

Radim Řezník se před zápasem se Slováckem vítal s bývalým parťákem Milanem Petrželou. | Foto: Jindřich Schovanec

„Čekal jsem dlouho a jsem rád, že to konečně přišlo,“ vyprávěl pak Radim Řezník novinářům po sobotní remíze 2:2 se Slováckem. Uznal však, že z konečného výsledku nemůže mít radost. „No, to není pozitivní. Chtěli jsme doma vyhrát, dvakrát jsem i vedli. Ale bohužel jsme vždycky dostali vyrovnávací gól,“ litoval 34letý obránce.

Zbytek rozhovoru už se točil spíš kolem jeho zdravotních problémů i toho jak vnímá, že mu po sezoně končí smlouva. Přece jen je nedílnou součástí úspěšné éry plzeňské Viktorie, do níž přišel v září 2011 z ostravského Baníku. A jen za trenéra Adriana Guľy ztratil místo v sestavě a šel hostovat do Mladé Boleslavi, ale současný kouč Michal Bílek si ho stáhl zpátky a loni společně slavili mistrovský titul.

Teď se zdá, že je Radim Řezník znovu na rozcestí, z Plzně se mu odcházet nechce, našel si tady manželku a možná i natrvalo zakotvil.

Viktoriáni doma dvakrát vedli, ale nakonec brali se Slováckem jen bod

Můžete nějak víc popsat svoje zdravotní lapálie?

Předně bych chtěl vyvrátit fámy, že jsem měl problémy s kolenem. To je v pořádku. Na podzim jsem měl problém se zaďákem (zadní stehenní sval). Pořád se to vracelo, jakmile jsem začal trénovat, bolelo to. Ale potom jsem odjel celou zimní přípravu a zdálo se, že je všechno v pořádku.

Ale nebylo…

V přáteláku s Petřínem mě zatáhlo v lýtku a následoval v podstatě stejný průběh. Doktoři našli trhlinu, léčil jsem to. A když už se to zase zdálo dobré, vyskočil jsem na tréninku před zápasem s Olomoucí a zatáhlo mě v tom znova, asi jizva nebyla úplně zhojená. Při svalovém zranění se to nedá uspěchat, pořád se to vrací, teď má něco podobného Milan Havel. Asi je to i o věku, když jsme byli mladší, léčilo se to rychleji.

Co vás při vleklém zranění drželo nad vodou? Měl jste stále chuť do fotbalu?

Vždycky jsem byl silný. Jsem po dvou operacích kolena. Vím, co to obnáší, i když tohle byl nepříjemný koloběh, snažil jsem se být pozitivní. Nemyslel jsem na konec, i když tam byly i špatné chvíle. Hodně mi pomáhala rodina, děti, ale i kluci z mančaftu a pan Šádek. Ono to není příjemné, když fotbalista nehraje takovou dobu a zranění se nelepší. Jsem rád, že mě všichni podrželi a doufám, že už je to za mnou.

Trenér Bílek hájil gólmana Staňka. Motivace? Někteří hrají o angažmá

Po sezoně vám v plzeňské Viktorii končí smlouva. Vnímáte poslední zápasy i jako boj o svoji budoucnost?

Tohle teď nechci řešit. Samozřejmě, končí mi smlouva… Uvidíme, jestli do těch čtyř zápasů nastoupím. Věřím, že zůstanu zdravý a pak budu řešit budoucnost, jestli tady v Plzni nebo někde jinde. Ale jedno je jisté, fotbal mě pořád baví a chci hrát dál.