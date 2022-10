„Není úplně jednoduché hrát ligová utkání hned po zápasech Champions League, ale dnes jsme to zvládli poměrně dobře. Pro nás je to velmi důležité vítězství,“ prohlásil po sobotní výhře nad Mladou Boleslaví plzeňský trenér Michal Bílek.

Jeho tým měl šance už v první půli, ale branka Chorého kvůli předchozímu ofsajdu neplatila a nevyužity zůstaly i další možnosti. „Trošku nás trápila jedině koncovka,“ uznal kouč Viktorie. „Ale zvládli jsme to velmi slušně. Ve druhé půli byla za stavu 1:0 pasáž, kdy jsme nepřidrželi balon. Bylo tam poměrně dost ztrát a dostali jsme se pod zbytečný tlak. Ale druhá branka nás už definitivně uklidnila,“ doplnil Michal Bílek.

Oba góly vstřelili obránci, co na to říkáte?

Jsem rád, že se střelecky prosadili. Jemelka dal gól a podílel se i na dalším. Perňa (Pernica) vstřelil zase důležitou první branku.

Vzadu jste udrželi čisté konto, takže si dobře plnili i defenzivní úkoly. Souhlasíte?

Každá nula potěší, je to dobré pro gólmana i pro celý tým. Boleslav jsme nepustili do vyložených šancí, i když tam měli některé akce dobře rozjeté, ale naše obrana to vyřešila dobře.

A to musel za zraněného kapitána Hejdu zaskočit Tijani. Jak jste spokojený s jeho výkonem?

Zvládl to v pohodě. Potvrdil, že může hrát v základu. Čekal na šanci, moc toho neodehrál. Uvidíme, jak to bude dál.

O vítězství Viktorie nad Mladou Boleslaví rozhodli obránci Pernica a Jemelka

Začali jste na dva útočníky, ale o přestávce Bassey střídal…Nemyslím si, že by odehrál Fortune (Bassey) špatné utkání, ale chtěli jsme lépe obsadit prostor ve středu a na kraj jsme dali Mosqueru, který hrál v minulých zápasech dobře a hru vždycky oživí. Pro Tomáše (Chorý) je asi lepší, že jsou na hrotu dva, ale zase odkrýváme střed hřiště.

Na závěr se zeptám, jak to vypadá se zraněnými hráči směrem ke středečnímu zápasu Ligy mistrů s Bayernem?

Zdravotní stav Jindry (Staněk) se lepší, ale jestli bude už ve středu na Bayern, to teď nedokážu říct. Rozhodne se on sám. Hejdis (Hejda) má koňara, uvidíme jak to bude za pár dnů. Nepočítám ani s tím, že by mohl Honza Kliment naskočit od začátku. Ale jsem rád, ře se vrátil. Věřím, že je to hráč, který nás v ofenzivě výrazně posune. No a Honza Sýkora je mimo hru až do konce podzimu.