Dnes se od 17.00 střetnou stejní soupeři v plzeňské Doosan Areně v semifinále českého poháru MOL Cup.

A přímý přenos vysílá stanice ČT Sport.

„Chceme být úspěšní. Semifinále poháru je velký zápas, jsme krok od utkání o trofej. Natěšení je velké. Cítíme v kabině, že hráči to mají stejně,“ prohlásil asistent trenéra Marek Bakoš.

Pro plzeňské fotbalisty by se postupem do finále zjednodušila cesta do pohárové Evropy. Vítěz MOL Cupu má jistotu 3. předkola Evropské ligy. Pokud by ligu i pohár vyhrála Slavia, otevře se pohárová šance i pro pátý tým z FORTUNA:LIGY.

Ale ze všeho nejdřív je potřeba zvládnout dnešní semifinále s Teplicemi. Ty hrají v lize o záchranu, jsou jen těsně nad sestupovými příčkami, ale podle bývalého útočníka, který je teď asistentem kouče Adriana Guľy, je nelze podcenit

„Teplice v každém zápase dokazují, že chtějí hrát fotbal. Jsou nepříjemné, viděli jsme jejich zápasy. Uvidíme, s čím přijedou do Plzně, ale myslím si, že nebudou úplně měnit své zažité věci,“ uvedl Marek Bakoš ke hře soupeře.

„My vyběhneme na hřiště s cílem hrát svou hru, vytvářet si šance a věřím, že i střílet góly,“ doplnil.

Odhodlání je cítit i z teplického tábora. „Snažili jsme se zregenerovat po zápase se Zbrojovkou,“ připomněl trenér Radim Kučera nedělní bezbrankovou remízu v Brně.

„A pak už jsme se co nejlépe připravovali na Plzeň. Nejsme sice favoriti, ale rozhodně neprodáme kůži lacino,“ plánoval teplický kouč, i když ho trápí rozsáhlá marodka, do které přibyl Patrik Žitný, a Šimon Gabriel nemůže hrát kvůli červené kartě z Brna. Naopak do sestavy se vrací Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek.

Plzeňští fotbalisté postoupili mezi kvarteto nejlepších týmů v tuzemském poháru podvanácté v historii. Poprvé to bylo hned v premiérovém ročníku v sezoně 1939/40.

Stejný úspěch pak ještě jedenáctkrát zopakovali. V roce 1971 pak český pohár vyhráli, ale ve finále toho československého nestačili na Spartak Trnava, který byl však zároveň mistrem. I tak se tehdejší Škoda představila jako poražený finalista v památných zápasech PVP proti Bayernu Mnichov.

Na podobný úspěch pak ve městě piva čekali až do roku 2010, kdy tým kouče Pavla Vrby vyhrál Ondrášovka Cup, když ve finále porazil na pražské Letné 2:1 Jablonec.