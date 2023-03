Obhájce mistrovského titulu hraje v sobotu od 18.00 na hřišti ligového lídra. Jak bude po sobotě vypadat čelo ligové tabulky?

S Kalvachem nebo bez. Jméno plzeňského záložníka je v poslední době hodně probírané. Na podzim dal Slavii jednu z branek při vítězství 3:0, vrátí se po zranění do sestavy Viktorie? Toť otázka... | Foto: FCVP

V pražském Edenu se v sobotu střetnou dva celky, které od roku 2015 nepustily na mistrovský trůn nikoho jiného. Úřadující český šampion Viktoria Plzeň vyzve Slavii na jejím stadionu. Utkání bude mít výkop v 18 hodin.

A v tom čase už může být v čele FORTUNA:LIGY pražská Sparta, která hraje od 15 hodin v Ostravě s Baníkem. „V minulosti naše utkání s Plzní často napověděla o titulu, teď to nebude jiné. Důležitost je extrémní, i kdyby nebyla v závěsu Sparta,“ prohlásil slávistický kapitán Tomáš Holeš na středečním setkání kapitánů obou celků v hotelu Le Palais Art Praha.

V podobném duchu mluvil i jeho plzeňský protějšek. „Všichni cítíme, že je to důležitý zápas. Ale určitě to není tak, že se rozhodlo o všem. Těch utkání bude ještě strašně moc. Vítězství by nám pomohlo do klidu a pohody, ale určitě by ještě o ničem nerozhodlo,“ kontroval Lukáš Hejda, jenž ve čtvrtek oslavil 33. narozeniny. A vítězství nad Slavií by jistě bylo příjemným dárkem.

„Podle minulosti je favoritem Slavia,“ uznal kapitán plzeňské Viktorie. Ani jeden z celků nepůjde do ligového šlágru v ideální rozpoložení. Viktoriáni ztratili v sobotu další body domácí remízou s Olomoucí (1:1), pražská Slavia o den později dokonce prohrála v Českých Budějovicích (0:1).

Pavel Bucha v podzimním vzájemném měření sil (3:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

Ale doma neztratili v 11 ligových zápasech této sezony ani bod. „Chceme navázat na dobré domácí výkony, tým si v Edenu věří. Všichni se vždy těšíme na ty nejdůležitější zápasy, když je vyprodáno a plný stadion,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Plzeň je komplexní tým, bude to o tom najít skulinky, kde bychom mohli mít převahu,“ doplnil kouč Slavie.

Kalvach začíná trénovat, prozradil kouč Bílek. Pomůže viktoriánům už na Slavii?

„Hrajeme u soupeře, který je doma stoprocentní, ale věřím, že jsme dobře připravení a zkusíme urvat nějaký bod,“ kontroval plzeňský trenér Michal Bílek. V kuloárech je velkým tématem, jestli trenérský štáb Plzně nasadí záložníka Kalvacha, který v sestavě chyběl od druhého jarního kola v Brně, kde si poranil kotník. Podle zpráv z klubu už záložník začal s tréninkem, ale zápasová praxe mu chybí. „Všechno nechávám na něm,“ naznačil trenér Michal Bílek, že poslední slovo bude mít samotný hráč.

„Zranění kotníku bylo nepříjemné,“ doplnil kouč Viktorie a uznal, že Kalvach se středu pole chybí. „Už jsem to říkal několikrát, že je to pro nás klíčový hráč,“ potvrdil kouč známou pravdu.

Zdroj: Youtube

Kalvach se opravdu zdá být v současném systému Viktorie nenahraditelný. Nejprve ho zastupoval senegalský mladík Ndiyae, které je silný v defenzivě, ale rozehrávka z jeho strany vázne. Pak se z pozice pod hrotem zatáhl Květ, který tenhle post dříve hrával v Příbrami i Bohemians, ale svědčí mu více pozice pod hrotem. Vzhledem k očekávanému tlaku Slavie by mohl v Edenu zaskočit ve středu pole i třetí stoper Pernica nebo to kouč Bílek riskne s Kalvachem? Definitivní odpověď padne až dnes vpodvečer…

Vítězná vzpomínka

Už je to dlouhých devět, co se fotbalisté Viktorie Plzeň naposledy radovali z vítězství na hřišti pražské Slavie. Psal se 21. duben 2014 a domácí tým se krčil na předposledním místě tabulky. V brance byl Černý, na stoperu jinak útočník Škoda a na hrotu Necid. Ale porážce 0:2, kterou zařídili v závěrech obou poločasů Kovařík a Wágner nezabránili. Ze současného plzeňského kádru to pamatuje kapitán Hejda a další zkušený bek Řezník.



V plzeňském útoku byl Tecl, momentálně kapitán Slavie, která se v té sezoně nakonec horkotěžko na 13. místě zachránila mezi elitou. Viktoria skončila druhá za Spartou. Na podzim v témže roce viktoriáni v dalším ročníku ligy na Slavii prohráli brankou Zmrhala a tím začali jejich série nezdarů v Edenu, kde nedokázali zvítězit 11 zápasů v řadě.

Je na čase nepříznivou sérii zlomit, hlásí kapitán Plzně před šlágrem na Slavii