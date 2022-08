Osmadvacetiletý forvard nastoupil v základní sestavě a střídal v 80. minutě, kdy šel za Klimenta na hřiště René Dědič.

V 58. minutě Jan Kliment snižoval na 1:2. „Kontaktní gól nám pomohl, čekali jsme na něj a nakopl nás. Od té doby jsme byli na balonu a vytvářeli si šance. Některé stoprocentní, ale škoda, že to tam nepadlo. Věřil jsem, že zápas dovedeme do vítězného konce. René měl v poslední sekundě na hlavě gól. Ale za ztrátu můžeme všichni a jako tým to určitě bereme na sebe. Musíme se zlepšit,“ uvedl Kliment.

Viktoriáni prohráli první poločas 0:1 a kromě šance Pilaře vůbec neohrozili teplického brankáře Grigara. Navíc dvě minuty po změně stran dostali druhý gól.

„Těžko říct, proč jsme v první půli nehráli. Musíme se na to podívat na videu, bezprostředně po zápasu nevím, co mám říct. Ale musíme být rychlejší, více napadat soupeře, více být na míči a nespokojit se jen s tím, že držíme balon, ale vytvářet si další šance,“ hledal recept na úspěch fotbalista s extravagantním vzhledem.

Viktoria ztratila body hned v úvodu ligy. Musíme hrát devadesát minut, ví Bílek

V dresu Viktorie dal svůj první ligový gól. „Viděl jsem, že míč po rohovém kopu propadává na zadní tyč, tak jsem ho v běhu hlavou dotlačil do branky,“ popsal Jan Kliment.

Bilanci dvou vstřelených branek ve stejném počtu utkání nepřeceňuje. „Nenazýval bych to úplně ještě formou. Samozřejmě jsem rád, že jsem vstřelil góly v prvních dvou zápasech za Plzeň. Doufám, že mi to vydrží a že i ostatní budou dávat góly, abychom jako tým vyhrávali,“ přeje si rodák z Jihlavy.

Také tento týden čekají úřadující české šampiony dva duely. První už zítra v 19 hodin v moldavském Kišiněvě s Šeriffem Tiraspol (třetí předkolo Ligy mistrů) a druhý v sobotu od 16 hodin ve druhém kole FORTUNA:LIGY doma s Pardubicemi.

„Zítra (neděle) už musíme myslet na zápas s Tiraspolem, takže na Teplice musíme hodně rychle zapomenout. Bez ohledu na výsledek z Kišiněva bych chtěl všechny fanoušky příští týden pozvat na domácí odvetu, protože jejich podpora bude důležitá,“ uzavřel Jan Kliment.

Viktoria bude při losu čtvrtého předkola mezi nasazenými