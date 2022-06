Ale ještě předtím v rozhovoru pro klubový web vyprávěl o tom, jak si od příchodu do Plzně snil o zisku titulu i o plánech do budoucna. Ale také o tom, jak si užil mistrovské oslavy.

„Bylo to skvělé, cesta na náměstí a pak oslava na pódiu před fanoušky. Tolik lidí jsem pohromadě snad ještě neviděl. To byl asi nejsilnější zážitek,“ vyznal se Lukáš Kalvach, který přišel do Plzně v létě 2019 z Olomouce.

„A přesně takhle jsem si to představoval od té doby, co tu jsem,“ usmál se 26letý záložník. Jenže úspěch s Viktorií ho dlouho míjel, byť se záhy stal základním pilířem její sestavy.

Ani nedávno skončená sezona pro něho nezačala šťastně, v letní přípravě se zranil a možná i kvůli jeho absenci neprošli viktoriáni kvalifikací o Evropskou konferenční ligu. „Nebylo to úplně snadné, nikdy předtím jsem takhle dlouho zraněný nebyl. Ty první zápasy po dvouměsíční pauze byly těžké, ale postupem času jsem se do toho dostal a jaro se pak povedlo, a to nejen mně, ale i celému týmu,“ potěšilo Lukáše Kalvacha.

Bylo by už na čase vstřelit gól. Ale důležité je, že vyhráváme, usmál se Kalvach

A radost měl i z toho, že se konečně malinko přiblížil přítelkyni Darině Košické, která je trojnásobnou mistryní republiky ve volejbalu, dvakrát s Olomoucí a jednou s Prostějovem. „Ale pořád na ni dva tituly ztrácím, takže má doma trošku navrch,“ pokračoval dobře naladěný fotbalista.

Letos už si nechce Lukáš Kalvach nechat pohárové boje ujít.

„Věřím, že se dobře připravíme a do Ligy mistrů postoupíme. Ale nebude to nic snadného. Je tam třeba Curych, což by byl hodně těžký soupeř, ale v těch předkolech na lehkého protivníka nenarazíte,“ naznačil Lukáš Kalvach, že už sledoval, jací soupeři na viktoriány budou 15. června čekat v osudí. Ve stejný den také jeho spoluhráči zahájí letní přípravu, ale on bude mít kvůli plnění reprezentačních povinností povolen pozdější nástup.

A snad prožije šťastnější léto než loni. „Loni jsem do předkol nemohl zasáhnout, takže se těším dvojnásob,“ doplnil Lukáš Kalvach a na ještě jednu pikantnost narazil. Viktoriáni by se v kvalifikaci mohli znovu utkat s velšským The New Saints, který loni vyřadili. „Je mi jedno, na koho narazíme. Hlavní je, abychom postoupili. Nerozhoduje přes koho,“ zdůraznil jeden z klíčových mužů sestavy Viktorie.