V dresu plzeňské Viktorie si Adriel Ba Loua zahrál proti Spartě, ale dnes ho čeká ještě těžší soupeř. Do Doosan Areny totiž přijede mistr posledních dvou sezon, pražská Slavia.

BA LOUA před zápasem s pražskou Slavií věří, že jeho týmu pomůže domácí prostředí. | Foto: Foto: fcv/J. Kubíček

„Je to velmi důležitý zápas. My jsme ve špatné situaci, ale teď musíme hledět jen dopředu,“ říká natěšený záložník z Pobřeží slonoviny. „Musíme se kvalitně připravit a hlavně odevzdat na hřišti vše. Známe naši sílu a taktiku, víme, jak hraje soupeř. Teď do toho prostě musíme dát všechno,“ velí Adriel Ba Loua. „Já osobně jsem připravený odevzdat na hřišti všechno.“