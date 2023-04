Poprvé na jaře udržel plzeňský brankář Jindřich Staněk čisté konto, po utkání v Mladé Boleslavi třímal v rukou cenu pro Hráče zápasu, ale žádnou velkou radost neměl. „Bohužel si odvážíme jen bod,“ hlesl 26letý gólman po bezbrankové remíze. Na ní měl velkou zásluhu právě Staněk, který předvedl hned několik excelentních zákroků.

Poprvé s nulou. Plzeňský brankář Jindřich Staněk udržel v Mladé Boleslavi poprvé na jaře čisté konto. | Foto: FCVP / Vratislav Polívka

Blýskl se zejména v rozmezí mezi 57. a 62. minutou, kdy zlikvidoval dvě střely Škody, mezi něž se vklínila hlavička Karafiáta a nešťastný odkop kapitána Pernicy, který se odrazil od zad Kalvacha a mířil zpátky na plzeňskou bránu. „Tolik zákroků jsem snad v Plzni nezažil,“ kroutil hlavou reprezentační brankář.

Asi se ale shodneme na tom, že i tak je bezbranková remíza zklamání…

Samozřejmě, vždycky chceme vyhrávat. Ať už je to doma nebo venku. Ale přišla bohužel další ztráta na jaře.

Co chybělo v ofenzivě, abyste se střelecky prosadili?

Dneska jsme toho směrem dopředu předvedli málo. Měli jsme tam pár standardních situací, které jsme dřív uměli využít lépe. Bohužel teď nám to tam nespadne, nemůžeme to dotlačit do branky, abychom se trošku uklidnili.

Viktoria Plzeň remizovala v Mladé Boleslavi 0:0. Zdroj: fcv/Vratislav Polívka

Zato vy jste si na nedostatek práce stěžovat nemohl…

Zachytal jsem si. Ale od toho jsem v bráně. Je pravda, že vyložených šancí měla Boleslav víc. Pozitivní je, že máme nulu vzadu, od toho se můžeme odrazit.

Je to i pro vás dobrá zpráva, protože na jaře jste už dostali dost smolných gólů?

Je to vzpruha nejenom pro mě, ale i pro celou obranu. Ale na druhou stranu defenzivní činnost na jaře není z naší strany dobrá, musíme ji vylepšit. I dnes si soupeř vytvořil na můj vkus až moc šancí.

O poločase jste změnili obranné rozestavení, ze tří stoperů jste přešli na klasické 4-4-2. Jak tohle vnímáte? Sedí vám některý z těch systému víc?

Samozřejmě, že to vnímám. Změna to je. Ale já jsem tam od toho, abych chytal. Tohle je na trenérovi, jakou zvolí taktiku. My mu věříme. Ale budu se opakovat, škoda, že jsme to nezvládli a vezeme si jen bod, i když za něj můžeme být rádi.

1/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 2/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 3/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 4/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 5/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 6/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 7/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 8/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 9/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 10/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 11/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 12/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 13/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 14/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 15/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 16/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 17/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 18/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 19/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 20/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 21/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 22/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 23/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 24/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 25/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 26/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 27/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 28/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 29/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 30/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 31/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 32/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 33/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 34/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 35/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 36/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 37/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 38/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 39/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 40/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. 41/41 Zdroj: fcv/Vratislav Polívka 25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023.

Poprvé od loňského srpna nastoupil v základu stoper Filip Kaša, jak se vám s ním komunikovalo?

Jsme na Kašmena zvyklí, pár zápasů tady odehrál. V tom problém nebyl. Myslím, že to odehrál super.

Do Mladé Boleslavi za vámi vyrazily tři stovky fanoušků. Co byste jim vzkázal?

Chtěl bych jim za celou kabinu poděkovat. doufám, že budou takhle jezdit i na další zápasy.

Viktoria opět ztratila body. Od porážky ji zachránil brankář Staněk