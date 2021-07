A tím bude úvodní utkání 2. předkola Konferenčí ligy s Dynamem Brest, které se hraje v Doosan Areně ve čtvrtek 22. července od 19 hodin. „Teď už všechno směřujeme k tomuto zápasu,“ uvedl kouč Michal Bílek. Trápí ho však zranění některých klíčových hráčů, včetně brankářské jedničky Staňka. „Bohužel i zranění k fotbalu patří, musíme si s tím nějak poradit. Věřím, že do prvního zápasu budeme mít kádr zase silnější,“ doplnil trenér po návratu do Plzně.

V týmu jsou také nováčci Pachlopník s Mosquerou. Co byste k jejich příchodu řekl?

Ondra (Pachlopník) je hráč do budoucna, je potřeba, aby na sobě pracoval a pak šanci dostane. Mosquera je zkušený, hotový fotbalista.

Další dva Modou Ndiyae a brankář Tvrdoň uspěli na testech. Čím vás přesvědčili?

Modou mě velmi překvapil. Nejen tím, že vstřebal fyzickou zátěž, ale zvládal i herní věci. No a Marián (Tvrdoň) je konkurence pro naše zbývající dva gólmany. Jsem rád, že oba přišli.

O šanci se poperou také mladíci Hlavatý a Koželuh. Jaké jsou jejich šance?

Míša Hlavatý prokázal kvalitu už v Pardubicích. Umí oběma nohama, je kombinačně velmi silný. Určitě zvedne naši ofenzivu. Teď záleží na něm, jak se prosadí ve Viktorce. Pepa je mladý, perspektivní. Ale potřebuje hrát, tak zvažujeme ještě hostování.

Také vás provázela řada zranění, jak jsou na tom marodi momentálně?

Nejhůř je na tom asi Kalvach, jeho zranění kotníku bude trvat poměrně dlouho. Milan Havel se podrobil artroskopii kolena. Věřím tomu, že do tří týdnů se zapojí naplno do tréninku. Do něho už se vrací také Pernica s Chorým, kteří měli také zdravotní potíže.

A co Ba Loua s Čermákem, kteří sice v Rakousku byli, ale do zápasů nezasáhli?

Byla to další komplikace. ale předtím s námi odtrénovali všechno. Věřím, že se dostanou rychle do pohody.

Aby toho nebylo málo, má stoper Hejda od zápasu s Příbramí zlomený nos?

Už to vypadalo, že je v pořádku, ale bohužel si to obnovil. Uvidíme, jak dlouho bude chybět. Je to škoda, protože je to důležitý hráč.

Znamenají všechny ty zdravotní trable, že kádr už zůstane pohromadě?

Pro začátek sezony to tak bude, ale přestupní termín ještě zdaleka nekončí.

Do jaké míry máte už teď jasno o základní sestavě?

Vzhledem k tomu, že se vracejí někteří hráči po zranění, ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý. Ale bude se hodně blížit té v generálce.

O stylu hry ale máte jasno. Jak se chcete prezentovat?

Ve středu pole máme fotbalové hráče, kombinačně silné, takže budeme chtít hodně držet míč. Na krajích jsou rychlí kluci, i toho budeme chtít využít. Hodně útočit, ale s důrazem na pevnou defenzivu.