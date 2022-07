„Tréninková morálka je výborná, ale nic jiného jsme ani neočekávali. Druhá věc, neméně důležitá, jsou zápasy, které nám v Rakousku nevyšly,“ připomněl Michal Bílek, že už předtím čeští šampioni uhráli s rumunským Botosani jen bezbrankovou remízu. No a v pátek večer přišla už zmíněná porážka, první od lednové přípravy s Mladou Boleslaví.

„Prohráli jsme zaslouženě. Soupeř byl po všech stránkách lepší, agresivnější, rychlejší,“ nehledal trenér Viktorie žádné výmluvy.

To je krátce před startem sezony jistě nepříjemné zjištění, že?

Možná v tom sehrálo roli, že nastoupilo hodně nových hráčů, někteří spolu hráli vůbec poprvé. Ale to nic nemění na tom, že se nám utkání nepovedlo.

Berete nepovedený duel se St. Truidenem jako memento před vstupem do 2. předkola Ligy mistrů?

Hlavně nám to ukázalo, že pravděpodobně nepůjdeme cestou velkých změn v základní sestavě. Pět nových hráčů už se v ní neobjeví, musíme je zapracovávat postupně. Potřebovali jsme kádr rozšířit, zkvalitnit, což se nám povedlo. Ale ukazuje se, že to chce víc času.

Co vám ještě páteční zápas ukázal?

Musím říct, že Belgičani hráli skvěle. Byli rychlejší, agresivnější, líp drželi míč. Po zisku jsme šli do ztrát. Už začátek byl špatný, utkání se prostě nepovedlo. Sestava v generálce s Besiktasem bude směřovat k úvodnímu ostrému utkání.

V létě přišlo osm nových hráčů, měli jste v plánu až takové rozšíření?

Ano, čeká nás velká porce zápasů. Znovu opakuji, že všichni mají svoji kvalitu. Jen budou potřebovat čas, aby naskočili do rozjetého týmu.

Co jim chybí oproti hráčům, kteří byli v Plzni už v mistrovské sezoně?

Individuálně jsou v pohodě, ale asi by bylo příhodnější, aby do zápasů naskakovali maximálně dva. Všichni, kteří přišli, dorazili z nějakých důvodů, do jednoho mají svoji kvalitu. Ale není jednoduché pro ně naskočit, aby všechno hned šlapalo.

Kdo z nich má nejblíž do základní sestavy?

Teď je předčasné něco vyhlašovat. Někteří kluci hráli v pátek proti takovému soupeři poprvé v životě. Logicky jsou zklamaní, jaký průběh zápas měl, ale není čas se v tom pitvat. Jedeme dál.

Co navrátilec Pilař, i ten je na hraně základu?

Když přicházel, říkal jsem mu, jaká je situace, že na jeho postu je velká konkurence (Jhon Mosquera). Venca je zkušený, má toho hodně za sebou, je silný jeden na jednoho. I kdyby nenastoupil hned do prvních zápasů, čeká nás hodně utkání, vytížení určitě bude mít dostatek.

Nečekali jste naopak víc od útočníka Klimenta?

Brali jsme ho, protože odešel Bogy (Beauguel). Chtěli jsme najít gólového hráče, což Honza splňuje, i když mu loňská sezona v Polsku nevyšla. Věřím, že se restartuje, že nám pomůže. Pracuje na tréninku výborně, jde úspěchu naproti.

Přesto je pro vás asi jasnou jedničkou do útoku Chorý?

Choras už v minulé sezoně, přestože zaskakoval spíš za Bogyho nebo hráli spolu, odvedl přesně to, co jsme po něm chtěli. Teď má velmi silnou pozici.

Ale nahradit Beauguela zřejmě nepůjde jen tak…

Věděli jsme, že to nebude jednoduché, vždyť dal devatenáct gólů. Navíc připravoval šance ostatním, byl platný i v mezihře.

Ze základu odešel ještě Eduardo Santose, také jistě bude chybět?

Eduardo byl na jaře výborný, hodně nám pomohl. Ale odešel, nedá se svítit. Musíme se s tím popasovat. Myslím, že na pozici stopera máme hodně na výběr, tam si poradíme. Důležité bude, abychom byli produktivní. Málo gólů dávali středoví hráči, tohle je potřeba zlepšit.

Zato se vám povedlo dotáhnout přestup Sýkory z Lechu Poznaň. Stál jste hodně o to, aby v Plzni pokračoval?

Siki nám hodně pomohl, jeho pohyb a elán byl platný, má dobrou střelu. Jsem rád, že přišel.

Zastavím se ještě u jednoho hráče, kterým je Ondřej Mihálik. Zamotává vám svými góly v přípravě hlavu?

Prokázal, že je produktivní. Potřebujeme od něj ale větší zápal. Fotbalista je to dobrý, ale chceme, aby se do hry víc vtáhl, bojoval a dřel. Když tohle zlepší, bude platný.

Bude těžké v české lize obhájit loňské pozice? Sparta se Slavií se solidně posílily…

Minulá sezona nám vyšla fantasticky, bude to nesmírně těžké. Dostali jsme se před Slavii i Spartu, ale ony to nebudou chtít dopustit znovu. Nic jiného než titul pro tyto kluby neexistuje.

Není ale pro Viktorii ještě důležitější uspět v pohárové Evropě? A hned v prvních zápasech sezony vám půjde o všechno…

Vnímáme to tak, Plzeň poháry potřebuje. Věřím, že síla týmu je a první dvojzápas zvládneme.

Ale zatím pořád nevíte, s kým, je to komplikace?

Nějaké informace máme, bude to ještě otevřené, jsou to vyrovnaní soupeři. Náš cíl je jasný, uspět a mít trošku klid. Pokud postoupíme, měli bychom jisté poháry. Ale bude to těžké, půjdeme do toho rovnou z přípravy, zatímco Helsinky nebo Riga už hrají svoje soutěže. O náročnosti předkol jsme se přesvědčili minulý rok, kdy jsme padli ve Walesu (proti TNS 2:4 – pozn. aut.), prohrávali jsme dokonce nula čtyři. To bylo peklo. Start sezony bude nesmírně důležitý.

Jak složité je vyladit formu hned na úvod sezony?

Není to pochopitelně jednoduché. V přípravě chcete vidět nové hráče… Máme ale dostatečně zkušený tým, který se s tím vyrovná. Teď nás ještě čeká Besiktas, těžký zápas, který nám zase něco ukáže.

Kolik otazníků máte v základní sestavě?

Myslím, že máme z devadesáti procent jasno, jak do prvního zápasu nastoupíme.

Budou ještě nějaké škrty v kádru?

Nejsme úplně rozhodnutí, přestupové okno je dlouhé, nic nás netlačí.

Příchody už jsou uzavřené?

Přišel teď ještě útočník Dědič, je to podobný typ jako Chorý nebo Bogy. Ukázal, že je silný v osobních soubojích. Pamatovali jsme si ho, když jsme hráli s Příbramí (loni v září MOL Cupu, Plzeň vyhrála 2:1 – pozn. aut.), zatápěl nám. Je už teď dost zkušený, věřím, že nám pomůže. Pokud by se ale něco naskytlo, pohyb v kádru ještě může nastat.“

Kdo z hráčů nestihne start sezony?

Tijany teprve začíná trénovat individuálně. Zraněný je i Hranáč, který z Rakouska odcestoval se svalovým zraněním, a kvůli zdravotním trablům teď zase vypadl Čermák. Bohužel už se mu to stalo poněkolikáté, bývá často zraněný.