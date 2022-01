A fanoušci teď samozřejmě řeší, v jaké to bude sestavě. Žádné převratné změny se nedají čekat, už jenom proto, že pohyb v hráčském kádru byl v zimě minimální. Trenér Michal Bílek ale připustil, že kádr nemusí být definitivní.

„S majitelem řešíme ještě i pohyb v kádru, ven i dovnitř Nevylučuji ještě nějaké změny,“ připustil kouč plzeňské Viktorie po sobotním utkání s Boleslaví (0:1).

Ale vzhledem k tomu, že předtím mluvil také o tom, že základní sestava už se pomalu rýsuje, bude se to zřejmě týkat hráčů, s nimiž do ní nepočítá.

Vedle zraněných (Kopic, Beauguel, Koželuh, Míka, Pachlopník) do posledního přípravného zápasu vůbec nenaskočil mladý stoper Gabriel, ale poměrně malou porci minut odehráli i Janošek a konžský reprezentant Kayamba, který navíc v poslední době nastupuje na beku.

Že by to bylo vodítko ohledně možných odchodů?

Momentka ze zápasu zimní přípravy proti Písku.Zdroj: Jan Škrle

Víc ukážou nejbližší dny. Nechytal ani Staněk, ale jeho pozice jedničky v brance se zdá být neotřesitelná. Ani obranná čtveřice před ním se měnit nebude.

Odchody Falty s Hybšem se základní sestavy nedotknou. Zdá se, že i jediný nový muž v plzeňské Viktorii, zkušený ofenzivní fotbalista Roman Potočný, si bude muset svoji šanci vyčekat a začne jako střídající hráč.

Všichni se už těšíme na start ligy, prohlásil viktorián Kalvach

Na křídlech totiž i v přípravě řádí jiní dva leváci Jan Sýkora a jeho kolumbijský parťák Jhon Mosquera. A tak trenéři zkouší Potočného i na hrotu.

„Je to možnost,“ připustil Pavel Horváth, jeden z asistentů kouče Bílka. Ale proti Mladé Boleslavi tam odehrál hodinu dlouhán Chorý a nevedl si špatně, až potom ho střídal Potočný.

Jisté je však jedno. Pokud bude zdravý Jean-David Beauguel, místo na hrotu bude patřit jemu. „Věřím, že bude fit a v generálce nastoupí,“ říkal po utkání s Mladou Boleslaví plzeňský kouč Michal Bílek.

Otázkou tak zůstává, jestli francouzský forvard vyběhne už v ligové premiéře doma 6. února od 18 hodin proti Hradci Králové, nebo si ho trenéři pošetří do šlágru na Spartě v následujícím kole. Ten se hraje v Praze na Letné 13. února také v 18.00.

Plzeňského kouče Bílka mrzela nízká efektivita viktoriánů a nevyloučil změny